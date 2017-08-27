بالأسماء اعتماد  الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات في الباحة

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش اليوم الأحد 5 / 12 / 1438 هـ الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438 ـ 1439هـ .

و أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاد عمر هجاد الغامدي بأنه تم تلبية رغبة ( 482 ) معلما بنسبة إجمالية بلغت (45%) من عدد المتقدمين، بينما تم نقل ( 358 ) معلمة ما نسبته (32%) من المتقدمات ،مشيرا بأنه يمكن للمعلمين والمعلمات الاطلاع على نتائج الحركة عبر الدخول إلى نظام “نور”.

المدير العام هنأ المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة بتحقيق رغباتهم مشيرا إلى تطلعاته بأن تحقق الحركة أهدافها بتهيئة بيئة العمل الإيجابية للمعلم وللمعلمة في أداء رسالتهم السامية نحو الطلاب والطالبات، وأكد الأستاذ سعيد مخايش بأن الإدارة تسعى لتحقيق كل رغبات المعلمين والمعلمات وفق الضوابط والاشتراطات وما تتيحه الإجراءات المنظمة للحركة .

كما شكر القائمين على إجراءات الحركة برئاسة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد الغامدي ومدير شؤون المعلمين (المكلف) الأستاد فيصل رمزي ومشرفي ومشرفات الإدارة.

أولا / حركة تنقلات المعلمين

منقول إلى

التخصص

اسم المعلم

ابتدائية بلخزمر

علوم

ابراهيم بن معيض مقبل الزهراني

ابتدائية ابن الجزري لتحفيظ القران الكريم ببنى ظبيان

دين

ابراهيم حسن محمد جراد

متوسطة حطين

رياضيات

ابراهيم عوض خلف بالخير

ابتدائية ال موسى

رياضيات

احمد جمعان عبدالله آل سرور الزهراني

متوسطة الامام ابن الجزري لتحفيظ القرآن الكريم ببنى ظبيان

رياضيات

احمد بن صالح بن احمد الظفيري الغامدي

ابتدائية عنازة

اللغة الإنجليزية

احمد بن محمود حسن الكناني الزهراني

ثانوية الإمام الشافعي

فيزياء

احمد بن سعيد بن محمد شار الغامدي

ابتدائية الملك فهد بالكلبة

علوم

احمد جمعان علي الزهراني

ابتدائية الاطاولة

دين

احمد سعيد دخيل الله الغامدي

ثانوية الجوفاء

دين

احمد سعيد صالح الزهراني

ثانوية العفوص نظام مقررات

مختبرات علوم

احمد شايع عيضة العتيبي

ابتدائية عبدالله بن عباس بالعيص

علوم

احمد شفلوت محمد الزهراني

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

دين

احمد صالح عتيق ال عتيق

ابتدائية المشارق

رياضيات

احمد ضيف الله علي الزهراني

ابتدائية نعاش

دين

احمد عبدالرحمن علي الزهراني

ابتدائية بالشهم

دين

احمد عبدالله علي الفقهاء

ابتدائية دوس بني منهب

دين

احمد عثمان احمد الزهراني

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

دين

احمد علي محمد الزهراني

ابتدائية المحمدية بحميم زهران

اللغة العربية

احمد علي محمد الزهراني

ابتدائية الحكمان

دين

احمد غرم الله احمد الزهراني

ابتدائية برحرح

التربية الفنية

احمد مبروك جمعان ال مصلح

ابتدائية عبدالرحمن بن صخر

اللغة العربية

احمد محمد احمد الحسني

ابتدائية أبي جعفر المدني لتحفيظ القرآن الكريم بالنصباء

اللغة العربية

احمد مفرح حسن الزهراني

متوسطة الامام الكسائي لتحفيظ القرآن الكريم ببلجرشي

اللغة الإنجليزية

احمد مهدي علي الغامدي

ثانوية الإمام الشافعي

رياضيات

احمد همييل سعد الغامدي

ابتدائية خالد بن الوليد لتحفيظ القران الكريم بكرا الجفدره

رياضيات

امبارك عائض على الغامدي

ابتدائية معشوقة

رياضيات

امبارك عبدالله مسفر الغامدي

ابتدائية بالرقوش

اللغة العربية

امين علي احمد الزهراني

متوسطة بدر

اللغة الإنجليزية

ايمن عبدالعزيز عوض ال عبدالعزيز الغامدي

ابتدائية جناب شكر

دين

إبراهيم بن حسن بن غرم الله الغامدي

ابتدائية خالد بن الوليد

دين

أبو بكر مسفر سعيد الغامدي

ثانوية بلجرشي- نظام المقررات

رياضيات

أحمد بن سعيد بن أحمد الغامدي

ابتدائية الامير سلطان بالربيان

رياضيات

أحمد حمدان محمد الزهراني

ابتدائية بـلـعـلاء

اللغة العربية

أحمد سالم جمعان الزهراني

ابتدائية الملك خالد بشائقة

أحياء

أحمد سعيد محمد الزهراني

ابتدائية ابو الدرداء لتحفيظ القران الكريم برغدان

دين

أحمد سعيد محمد الغامدي

ابتدائية الخالدية ببلجرشي

رياضيات

أحمد صالح أحمد طعمان

ابتدائية عمضان

دين

أحمد عبد الله سعيد الزهراني

ابتدائية عمار بن ياسر بالجادية

رياضيات

أحمد عبد الله سعيد آل معدي

ابتدائية العصداء

اللغة العربية

أحمد عبدالرحمن على الزهراني

ابتدائية الشيخ عبدالله الرامي بالظفير

رياضيات

أحمد عبدالله محمد آل غرامة

متوسطة النصباء

اللغة الإنجليزية

أحمد علي عطية الزهراني

ابتدائية تربة الخيالة

علوم

أحمد محمد أحمد الزهراني

ثانوية بـرحــــرح

اللغة الإنجليزية

أسامه سعيد محمد الزهراني

ابتدائية المليح

دين

أنس عبدالرحيم القرشي القرشي

ابتدائية ال موسى

اللغة الإنجليزية

أنور سعيد حسين الغامدي

ابتدائية الازاهرة

اللغة العربية

أيمن حامد سعيد الغامدي

ابتدائية الربوة بالعقيق

اللغة العربية

باسم عبد الله علي الغامدي

ابتدائية تحفيظ القران الكريم بمعشوقة

رياضيات

بخيت بن أحمد بن سعد الخرمان

ابتدائية الملك فيصل

رياضيات

بدر سعيد ضيف الله الزهراني

ابتدائية بني عدوان

اللغة العربية

بدر عبدالرحمن ناجي الزهراني

متوسطة الاطاولة

رياضيات

بدر هلال معيض البشيري

ابتدائية الأمير نايف بالباحة

رياضيات

بندر عبدالله علي الغامدي

ابتدائية البعيثة

التربية الفنية

بندر محمد مسعود الغامدي

ابتدائية الجاوه

دين

تركي عبدالله حامد الغامدي

ابتدائية المفارجة

اللغة العربية

توفيق محمد غنام الغامدي

ابتدائية الاطاولة

اللغة العربية

ثامر محمد حسن الزهراني

ابتدائية الأمير نايف بالباحة

علوم

ثامر محمد حمدان الغامدي

ابتدائية معشوقة

التربية الفنية

جابر احمد جابر الزهراني

متوسطة الأمير محمد بن سعود

اللغة الإنجليزية

جابر سعيد أحمد الغامدي

ابتدائية خالد بن الوليد

اللغة الإنجليزية

جارالله مجدوع سالم الغامدي

ابتدائية الملك خالد بشائقة

رياضيات

جعفر غرم الله علي الجعفري

ابتدائية القوارير

اللغة العربية

جمعان بن سعيد بن جمعان الزهراني

ثانوية الجوفاء

اللغة العربية

جمعان حسن جمعان الزهراني

ابتدائية بطحان الأولى

اللغة العربية

جمعان سعد علي الزهراني

ابتدائية ابو الدرداء لتحفيظ القران الكريم برغدان

علوم

جمعان علي حسن آل صافي الغامدي

ابتدائية المثيلة

اللغة العربية

جمعان ناصر مسفر الزهراني

متوسطة وراخ

علوم

جميل عامر عوض السفياني

متوسطة الرازي

اللغة الإنجليزية

حاتم جمعان فطيس العمري

ابتدائية حواله

اللغة العربية

حازم محمد حسن المرزوق

ابتدائية السعودية بالجبل والرمادة

اللغة العربية

حامد محمد سالم القرني

ابتدائية المصرخ والرومي

اللغة العربية

حسام سعيد حربي الغامدي

ابتدائية بلخزمر

التربية الفنية

حسام علي محمد الزهراني

ثانوية القادسية

أحياء

حسان أحمد غرم الله الغامدي

متوسطة بالشهم

رياضيات

حسن ياسر حسن الغامدي

متوسطة الملك عبدالله

دين

حسن عبد الرحمن عبد الوارث محمد

ابتدائية العزيزية بمهد عُشرة

رياضيات

حسن عواض مشرف الغامدي

ابتدائية المليح

اللغة العربية

حسن غرم الله حسن الغامدي

ابتدائية ابن تيمية بالكراء

دين

حسين علي سعيد الغامدي

ثانوية معشوقة مقررات

علم نفس واجتماع

حسين بن احمد بن حسين الزهراني

ابتدائية وراخ

علوم

حسين جبار حسين الغامدي

ابتدائية الربوة بالعقيق

رياضيات

حمد عائض سعد الغامدي

ابتدائية جبر وبني هلال

رياضيات

حمدان صالح محمد الغامدي

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

رياضيات

حمود بن عبدالله بن علي الزهيري الغامدي

ابتدائية جناب شكر

اللغة العربية

حمود حسين مسفر الشمراني

ابتدائية اللغاميس

علوم

خالد بن بخيت بن عبدالله العبدان الزهراني

ابتدائية ابن الجزري لتحفيظ القران الكريم ببنى ظبيان

اللغة العربية

خالد أحمد محمد الغامدي

ابتدائية العزيزية بآل نعمة

اللغة الإنجليزية

خالد أحمد معيض الزهراني

ابتدائية الطلقية

علوم

خالد بن علي صالح الغامدي

ابتدائية الامير سلطان بالربيان

اللغة العربية

خالد بن عطية بن عبدالله آل سدران الغامدي

ثانوية الإمام بن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم بالظفير

دين

خالد خليل أحمد الزهراني

متوسطة صقر الجزيرة

دين

خالد سعيد عبدالله آل حنيتم الغامدي

ابتدائية بني ظبيان

دين

خالد صالح موسى الظبياني الغامدي

ابتدائية الصديق ببلجرشي

التربية الفنية

خالد عبد الله محمد آل معيضه الغامدي

ابتدائية السويسية

اللغة العربية

خالد عبدالله صالح الزهراني

ابتدائية تحفيظ القران الكريم بمعشوقة

اللغة العربية

خالد عطيه منسي الزهراني

ابتدائية الجاوه

علوم

خالد علي حسين الغامدي

ثانوية السروات- نظام المقررات

فيزياء

خالد علي عبدالله الزهراني

ابتدائية رهوة البر

رياضيات

خالد علي محمد ال علياء الزهراني

متوسطة عمر بن عبدالعزيز

علوم

خالد قليل عبدالجبار الجعيد

ابتدائية الملك فهد بالكلبة

رياضيات

خالد معيض فريخ الزهراني

ثانوية الملك سعود بن عبدالعزيز

اللغة العربية

خضر محمد علي الغامدي

متوسطة غامد

التربية الاجتماعية والوطنية

خضران محمد خضران آل حجله الغامدي

ابتدائية جبر وبني هلال

اللغة العربية

خلف احمد خلف الغامدي

ابتدائية ثلاثاء الحميد

دين

خليل علي عبدالله الغامدي

ابتدائية الملك خالد بشائقة

رياضيات

راشد علي عبدالله الشيخ

ابتدائية بني عدوان

رياضيات

راشد غرم الله جمعان الزهراني

ثانوية بـــــدر

اللغة الإنجليزية

راشد محمد عبدالله الغامدي

ابتدائية المليح

اللغة الإنجليزية

رامي بن حسن بن عبد الله الزهراني

ابتدائية الجاوه

التربية البدنية

رائد سفر مسفر الغامدي

متوسطة عمر بن عبدالعزيز

رياضيات

رجاء بن محمد بن رجاء البقمي

متوسطة ال فاضل

التربية الاجتماعية والوطنية

رزق الله بن أحمد بن عمر الخزمري الزهراني

ابتدائية الفــلاح

اللغة العربية

رشاد محمد راشد الغامدي

متوسطة الامام ابن عامر الشامي لتحفيظ القران الكريم بالعقيق

دين

رياض بن صالح بن محمد الغامدي

ابتدائية الرحمانية بقذانة

اللغة الإنجليزية

رياض محمد غرم الله الميموني

ابتدائية الامام ابو عمرو البصري بجرب

دين

ريان بن احمد بن سعد الشعيبي الغامدي

برنامج التوحد بابتدائية الجوفاء

توحد

زاهر عبدالله هلال الزهراني

ابتدائية اعالي جرب

رياضيات

زايد سعد زايد الغامدي

متوسطة الاطاولة تربية خاصة

تربية فكريه

زياد عبدالخالق صالح العتيبي

ثانوية بني ظبيان- نظام المقررات

فيزياء

سالم أحمد سالم الشهري

ابتدائية الصديق ببلجرشي

اللغة العربية

سالم حامد عبدالله الغامدي

ابتدائية الفرزه والزهيراء

علوم

سالم فرحة محمد الغامدي

متوسطة الخالدية ببلجرشي

اللغة الإنجليزية

سامي احمد علي الغامدي

ابتدائية الخالدية بالطويلة

دين

سامي علي سعيد الزهراني

ابتدائية معشوقة

رياضيات

سامي عيد سعود الغامدي

متوسطة الفيض

اللغة الإنجليزية

سامي محمد عبدالعزيز الزهراني

ابتدائية الامام ابو عمرو البصري بجرب

دين

سحمي عبدالهادي محمد الجبار الغامدي

ابتدائية الحمران

رياضيات

سعد بن عثمان بن سعد ال عياض الغامدي

ابتدائية العسله

دين

سعد بن علي بن محمد الغامدي

ابتدائية الفيض

اللغة الإنجليزية

سعد صالح محمد الباهوت الزهراني

ابتدائية شرى

علوم

سعد علي عبدالله العمري

ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالظفير

دين

سعد محمد سعيد الغامدي

متوسطة السعودية بالمندق

التربية الاجتماعية والوطنية

سعيد سعود عبداللطيف اللهيبي

ابتدائية بادية بني كبير

دين

سعيد محمد سعيد الغامدي

ابتدائية بني كبير

رياضيات

سعيد بن أحمد بن عبدالله أبوراس الغامدي

ابتدائية رباع

رياضيات

سعيد بن حسن بن عطيه الزهراني

ابتدائية بالرقوش

علوم

سعيد بن صالح علي ال هطامر الزهراني

ابتدائية خالد بن الوليد

علوم

سعيد بن عبدالله بن محمد الرفاعي الغامدي

ابتدائية محوية

اللغة الإنجليزية

سعيد بن غرم الله بن عازب الفقار الزهراني

ابتدائية الجاوه

دين

سعيد بن محمد بن عبد الله الزهراني

ابتدائية وراخ

اللغة الإنجليزية

سعيد بن محمد بن مبارك آل عبدالله الغامدي

ابتدائية العقيق

دين

سعيد حسن محمد الغامدي

متوسطة النصباء

رياضيات

سعيد حسن هندي الغامدي

ابتدائية المشايعة

اللغة العربية

سعيد راجح خبتي الزهراني

ابتدائية رسباء

رياضيات

سعيد سالم ضيف الله الزهراني

ابتدائية المزرع

رياضيات

سعيد عبدالخالق سعيد الغامدي

ابتدائية الربوة بالعقيق

اللغة العربية

سعيد علي محمد البيضاني

ابتدائية الرازي

اللغة العربية

سعيد غرم الله علي سدران الغامدي

ابتدائية الاطاولة

رياضيات

سعيد محمد سعيد الزهراني

ابتدائية الزرقاء

اللغة العربية

سعيد محمد سعيد خبزان

ابتدائية رسباء

اللغة العربية

سعيد محمد عطية الزهراني

ابتدائية عمر بن عبدالعزيز

التربية الاجتماعية والوطنية

سفر مساعد جازع الزهراني

ثانوية الأطاولة مقررات

التربية الاجتماعية والوطنية

سلطان غرم الله أحمد الزهراني

متوسطة بالشهم

علوم

سلطان بن عبدالعزيز بن عبيد ال بن خفير الشمراني

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

رياضيات

سلطان بن عويمر بن عمر العبيدي السفياني

ابتدائية بني سعيد

دين

سلطان سعيد محمد الغامدي

متوسطة رغــدان

التربية الاجتماعية والوطنية

سلطان صالح مبارك الحسني الزهراني

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

علوم

سلطان عطيه حويري الطلحي

ابتدائية اللغاميس

اللغة العربية

سلطان محمد امبارك الغامدي

ابتدائية وادى فـيـق

اللغة العربية

سلطان محمد مسفر الغامدي

ابتدائية المشايعة

علوم

سلمان شباب مسعود الزهراني

ثانوية العفوص نظام مقررات

اللغة الإنجليزية

سلمان علي محمد الزهراني

ثانوية القادسية

اللغة الإنجليزية

سلمان همييل سالم الغامدي

ابتدائية النهضة بالبكير

اللغة الإنجليزية

سمير بن عبدالله بن صالح الشاطي

ابتدائية جبر وبني هلال

دين

سهيل خلف سهيل الغامدي

ابتدائية بلخزمر

دين

سيف عبدالله محمد الغامدي

ثانوية ا لامير فيصل مقررات

رياضيات

شاكر بن عباد بن حسن الحجي السفياني

ابتدائية بني سالم

دين

شاكر سعيد هياس الغامدي

ابتدائية الفرزه والزهيراء

دين

شائق عبدالله سعيد الحوالي

برنامج التربية الفكرية في ابتدائية وراخ

تربية فكريه

شجاع مبارك مسفر الغامدي

ابتدائية الربوة بالعقيق

علوم

شرف مسفر علي الغامدي

ثانوية الفيض

اللغة الإنجليزية

صالح أحمد محمد الزهراني

ابتدائية بيضان

علوم

صالح الحسين أحمد الغامدي

متوسطة ال فاضل

دين

صالح بن جارالله بن جمعان الكناني الزهراني

متوسطة الإمام نافع لتحفيظ القران ببنى سار

الحاسب الآلي

صالح بن علي بن محمد ال دوحي الزهراني

ابتدائية الطلقية

التربية الفنية

صالح بن محمد بن عبدالله الغامدي

برنامج التربية الخاصة بابتدائية الصديق

تدريبات نطق

صالح حامد ابو فيه الغامدي

ابتدائية بني ظبيان

اللغة العربية

صالح سعيد صالح آل محسن

ابتدائية تربة الخيالة

اللغة العربية

صالح سعيد علي الزهراني

ابتدائية الملك عبدالله بجرب

رياضيات

صالح عائض شداد الغامدي

ابتدائية بدر

دين

صالح عطية علي الزهراني

متوسطة شرى

رياضيات

صالح علي احمد الشمراني

ابتدائية بني فروه

رياضيات

صالح علي صالح آل صمهود

ابتدائية الملك خالد بشائقة

اللغة العربية

صالح عيظه علي الزهراني

ابتدائية بطحان الثانية

رياضيات

صالح محمد صالح الزهراني

ابتدائية القحف والشولة

اللغة العربية

صالح محمد عبدالله الزهراني

ابتدائية بالرقوش

دين

ضيف الله عطية علي العيسان

ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالظفير

اللغة العربية

ضيف الله محمد سعيد الغامدي

ابتدائية محوية

علوم

طارق زيد عايض الزهراني

ابتدائية حظوة

اللغة العربية

طارق سعيد سعد الزهراني

ابتدائية الأمير نايف بالباحة

دين

طارق سعيد محمد الغامدي

ابتدائية المفارجة

دين

طارق سعيد هياس الغامدي

ابتدائية مشنية

اللغة العربية

طارق عبدالكريم سعيد الزهراني

ابتدائية القسمة

اللغة العربية

طارق يحيى محمد الشواطي الزهراني

ابتدائية المصرخ والرومي

اللغة العربية

طلال بن عبدالله بن ريحان الريحان الزهراني

ابتدائية مسير

اللغة الإنجليزية

طلال حسن أحمد الكناني الزهراني

ابتدائية وادي ولف

التربية الفنية

طلال عبدالله حسن الغامدي

ثانوية ا لامير فيصل مقررات

دين

ظافر جمعان عزيز الغامدي

برنامج التوحد بابتدائية السعودية بالباحة

توحد

عادل سعيد احمد الغامدي

ثانوية الإمام ابن عامر الشامي لتحفيظ القرآن الكريم بالعقيق

دين

عادل عطية علي الغامدي

ابتدائية خالد بن الوليد لتحفيظ القران الكريم بكرا الجفدره

دين

عادل بن احمد بن علي الزهراني

ابتدائية عمر بن عبدالعزيز

رياضيات

عادل سعد مسفر الزهراني

ابتدائية رسباء

علوم

عادل صالح جريبيع الزهراني

متوسطة الجبل والرمادة

اللغة الإنجليزية

عادل صالح علي الغامدي

ابتدائية الزرقاء

اللغة العربية

عادل صالح معيض الزهراني

ابتدائية بيضان

رياضيات

عادل عبدالرحمن سالم قحطان الغامدي

ابتدائية رباع

اللغة الإنجليزية

عادل محمد حسين الزهراني

ابتدائية المحمدية بحميم زهران

علوم

عايض مزعل عايض المكي

ابتدائية الجاوه

رياضيات

عائض سعد نجاء الغامدي

ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالظفير

علوم

عبد الرازق بن محمد بن صالح المذي الغامدي

ابتدائية قرن ظبي

رياضيات

عبد الرحمن احمد محمد الزهراني

ابتدائية صقر الجزيره

اللغة العربية

عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن الغامدي

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

رياضيات

عبد الرحيم مرعي عبد الرحمن الشهري

متوسطة الامام ابن الجزري لتحفيظ القرآن الكريم ببنى ظبيان

التربية الفنية

عبد العزيز بن سعيد بن جبران الغامدي

ابتدائية المليح

اللغة العربية

عبد العزيز فاضل خميس الغامدي

ابتدائية العصداء

التربية الفنية

عبد الغني علي احمد الزهراني

ابتدائية بدر

رياضيات

عبد الكريم حامد عثمان الغامدي

ابتدائية تحفيظ القران الكريم بمعشوقة

التربية الفنية

عبد الكريم سعد الله سعيد الغامدي

ابتدائية الحدب

رياضيات

عبد الله عبد الكريم محمد غنيم

ابتدائية بدر

رياضيات

عبد الله علي أحمد آل عوضه الغامدي

ابتدائية مشنية

اللغة الإنجليزية

عبد الله موسى رجب الزهراني

ابتدائية السعودية بالمندق

رياضيات

عبد المجيد بن سعد بن علي الزهراني

برنامج التوحد بابتدائية السعودية بالباحة

توحد

عبد المجيد عبد الله احمد الغامدي

ابتدائية ابن الجزري لتحفيظ القران الكريم ببنى ظبيان

دين

عبد الملك علي سعيد الغامدي

ابتدائية حواله

علوم

عبد الهادي محمد عبد الهادي الغامدي

ابتدائية الغوث

دين

عبداالله سعيد احمد الغامدي

ابتدائية بالرقوش

رياضيات

عبدالخالق علي جمعان الغامدي

ابتدائية وراخ

رياضيات

عبدالخالق محمد سعد الزهراني

متوسطة الخالدية ببلجرشي

التربية الاجتماعية والوطنية

عبدالرحمن مرعي عبدالرحمن البكري الشهري

ابتدائية الامير سلطان بالربيان

اللغة العربية

عبدالرحمن احمد سعيد الزهراني

ابتدائية الرازي

اللغة الإنجليزية

عبدالرحمن احمد عبدالله الغامدي

ثانوية وراخ

دين

عبدالرحمن بن احمد بن سعد الحريري الزهراني

ابتدائية المصاقير

اللغة العربية

عبدالرحمن بن علي بن عيسى البيضاني الزهراني

ابتدائية الربوة بالعقيق

دين

عبدالرحمن بن محمد بن علي الغامدي

متوسطة حطين

اللغة الإنجليزية

عبدالرحمن سعيد حامد أبو فيه

ابتدائية البعيثة

رياضيات

عبدالرحمن سعيد حسن الغامدي

ابتدائية بني فروه

دين

عبدالرحمن سعيد علي الغامدي

ابتدائية الرازي

علوم

عبدالرحمن صالح عوضه الحمراني

ابتدائية المكاتيم

علوم

عبدالرحمن صالح معيض الزهراني

ابتدائية ابو موسى الأشعري لتحفيظ القـران الكريم ببلجرشى

اللغة الإنجليزية

عبدالرحمن عقيل سعيد الغامدي

ابتدائية الشيخ عبدالله الرامي بالظفير

دين

عبدالرحمن علي أحمد الغامدي

ابتدائية الصديق ببلجرشي

دين

عبدالرحمن عيسى حسن الغامدي

ابتدائية السعودية بالجبل والرمادة

دين

عبدالرحمن غرم الله عبدالله الغامدي

متوسطة وراخ

دين

عبدالرحمن مبارك محمد الزهراني

ابتدائية الغوث

دين

عبدالرحيم سعيد أحمد الزهراني

ابتدائية السعودية بالباحة

علوم

عبدالرزاق سالم عطيه الزهراني

ابتدائية القحف والشولة

علوم

عبدالعزيز محمد جمعان الزهراني

ابتدائية بدر

علوم

عبدالعزيز احمد هاجر الغامدي

ثانوية القادسية

دين

عبدالعزيز بن عبدالماجد بن عبدالله الثابت

متوسطة الطفيل بن عمرو

دين

عبدالعزيز بن احمد بن بركات الحسني الزهراني

متوسطة الملك فهد

التربية الاجتماعية والوطنية

عبدالعزيز بن عوض بن حسن الزهراني

ابتدائية رغدان

اللغة العربية

عبدالعزيز سعيد سحمي الغامدي

ابتدائية الفيض

دين

عبدالعزيز عبدالله محمد الصهبي الغامدي

متوسطة محضرة

دين

عبدالعزيز محمد حسن العبدلي

ثانوية ا لامير فيصل مقررات

اللغة الإنجليزية

عبدالعزيزبن محمد بن احمد البيضاني

ابتدائية السعودية بالباحة

اللغة العربية

عبدالغني جمعان علي الزهراني

ابتدائية الخالدية ببلجرشي

دين

عبدالقادر عطيه محمد لبدان

ابتدائية الامام مالك

رياضيات

عبدالكريم بن أحمد سعيد الحسني الزهراني

ابتدائية الازاهرة

علوم

عبدالله احمد محمد الغامدي

متوسطة ابن كثير لتحفيظ القران الكريم بالظفير

علوم

عبدالله أحمد عطية آل هادي

ابتدائية الفــلاح

علوم

عبدالله سعيد عبدالله الغامدي

متوسطة الفيض

رياضيات

عبدالله احمد صالح الزهراني

متوسطة الغوث

دين

عبدالله احمد عبدالله شمح

ابتدائية العباس

اللغة العربية

عبدالله احمد محمد الغامدي

متوسطة النصباء

اللغة الإنجليزية

عبدالله بن بشير بن مسفر الزهراني

ابتدائية المفارجة

دين

عبدالله بن عثمان بن أحمد الغامدي

ابتدائية معشوقة

اللغة الإنجليزية

عبدالله بن عيظه بن هندي الحسني الزهراني

ابتدائية العزيزية بمهد عُشرة

اللغة العربية

عبدالله خاطر علي الزهراني

ابتدائية بلال بن رباح بالفرشة

اللغة العربية

عبدالله سعد فارس الغامدي

ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالظفير

دين

عبدالله سعيد دخيل الله الغامدي

ابتدائية تربة الخيالة

رياضيات

عبدالله سعيد محمد القرني

ثانوية بلجرشي- نظام المقررات

فيزياء

عبدالله صالح سعد المسعود

ابتدائية الفــلاح

دين

عبدالله صالح عبدالرحمن الغامدي

ابتدائية السعودية بالجبل والرمادة

دين

عبدالله صالح عبدالله الغامدي

برنامج التربية الفكرية بأبو عمرو البصري

تدريبات سلوكية

عبدالله عاشور احمد الغامدي

ابتدائية وراخ

رياضيات

عبدالله عائض عبدالله الغامدي

ابتدائية صقر الجزيره

علوم

عبدالله علي سعيد الغامدي

متوسطة الخالدية ببلجرشي

التربية البدنية

عبدالله علي عبدالرحمن الغامدي

متوسطة خالد بن الوليد

علوم

عبدالله كديم عيضة السفياني

ابتدائية الملك عبدالله بجرب

رياضيات

عبدالله محسن عايض الغامدي

ثانوية الملك عبدالله

اللغة الإنجليزية

عبدالله محمد حمد الغامدي

ثانوية بلجرشي- نظام المقررات

رياضيات

عبدالله مسعود جبر الحارثي

برنامج التوحد في متوسط الأطاولة

توحد

عبدالله يحيى سعيد الزهراني

متوسطة بلعــلاء

اللغة الإنجليزية

عبدالله يحيى صالح الغامدي

ابتدائية عويرة

رياضيات

عبدالله يحيى محمد الزهراني

ابتدائية الأمام نافع المدني لتحفيظ القرآن الكريم ببني سار

اللغة العربية

عبدالناصر علي محمد الزهراني

ابتدائية بشير

علوم

عبدالهادي بن ناصر بن غرم الله الغامدي

ثانوية بـرحــــرح

فيزياء

عبدالهادي عبدالله احمد الزهراني

ابتدائية الفرزه والزهيراء

اللغة العربية

عبدالوهاب مرعي بدوي الزهراني

متوسطة الامام ابن عامر الشامي لتحفيظ القران الكريم بالعقيق

دين

عتيق عبدالرحمن محمد الغامدي

ثانوية ا لامير فيصل مقررات

التربية الاجتماعية والوطنية

عثمان امبارك سفر الغامدي

ابتدائية بدر

دين

عطية احمد محمد سبتي

ابتدائية السعودية بالمندق

دين

عطية بن عبد الله بن أحمد البيضاني الزهراني

ابتدائية العصداء

التربية البدنية

عطيه احمد خضران الزهراني

برنامج التربية الخاصة بابتدائية السعودية بالباحة

تدريبات نطق

عطيه عبدالله علي الغامدي

ابتدائية مسير

التربية الفنية

علي بن احمد آل صويلح الزهراني

ابتدائية جفن واللحيان

دين

علي حسن محمد الغامدي

ثانوية المندق

اللغة الإنجليزية

علي حسن مرضي الزهراني

ابتدائية عبدالله بن الحارث

رياضيات

علي حسين محنوس الغامدي

ابتدائية الغانم

رياضيات

علي عبدالله شخص الغامدي

متوسطة الفيض

دين

علي غرامه عبد الله الزهراني

متوسطة التوفيق

رياضيات

علي محمد سعيد الغامدي

ابتدائية بادية بني كبير

رياضيات

علي أحمد عيدان الغامدي

ابتدائية العزيزية بآل نعمة

رياضيات

علي بخيت أحمد الزهراني

متوسطة غامد

رياضيات

علي بن احمد آل هاجر الغامدي

ابتدائية بالشهم

اللغة العربية

علي بن أحمد حبني القرني

متوسطة بطحان

رياضيات

علي بن صالح عبدالله الزهيري الغامدي

متوسطة بدر

التربية الاجتماعية والوطنية

علي بن عوض بن محمد آل مبارك

ابتدائية جناب شكر

دين

علي بن محمد بن علي شعبي

ابتدائية احمد بن حنبل بالحبشة

اللغة العربية

علي سعيد حسن الزهراني

ابتدائية السعودية بالباحة

اللغة العربية

علي سعيد عبدالله الجيلاني

ابتدائية بني كبير

علوم

علي سعيد مسفر الغامدي

ابتدائية بـلـعـلاء

اللغة العربية

علي صالح محمد الزهراني

متوسطة الحمران

اللغة الإنجليزية

علي عبدالله علي الغامدي

ابتدائية شرى

دين

علي غرم الله سالم الغامدي

ثانوية بالشهم – نظام مقررات

اللغة العربية

علي محمد سعيد جريد الغامدي

ابتدائية الجوفاء

دين

علي محمد صالح الحسني

ابتدائية الشيخ عبدالله الرامي بالظفير

التربية البدنية

علي محمد علي القمعري

ابتدائية بني سعيد

اللغة العربية

علي مطر صالح الغامدي

ابتدائية الشيخ عبدالله الرامي بالظفير

علوم

عماد عبدالرحمن سالم الغامدي

ابتدائية عثمان بن عفان بالمدان

رياضيات

عمر سعد أحمد الغامدي

ابتدائية معشوقة

علوم

عمر سعيد عبدالله الزهراني

ابتدائية القهاد

رياضيات

عوض سعد علي البشيري الزهراني

متوسطة ابن كثير لتحفيظ القران الكريم بالظفير

دين

عوض بن فرحه بن محمد الغامدي

ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالظفير

رياضيات

عيسى عبد الرحمن أحمد ملان الزهراني

ثانوية آل موسى – نظام مقررات

ادارة

غانم مسفر سفر العلوي

ابتدائية السويسية

اللغة العربية

غرم الله عبد الرحيم عثمان الغامدي

ابتدائية ابن تيمية بالكراء

رياضيات

غرم الله الحسن ناصر الغامدي

ابتدائية ابوعبدالرحمن السلمي لتحفيظ القرآن الكريم بالعفوص

دين

غرم الله أحمد عوض الزهراني

ابتدائية حظوة

اللغة العربية

غرم الله خميس غرم الله الزهراني

ابتدائية العقيق

دين

غويد بن سعيد بن مسفر الغامدي

ابتدائية الجاوه

دين

فارس محمد احمد الغامدي

متوسطة شرى

رياضيات

فايز علي مسفر الشمراني

ابتدائية جفن واللحيان

علوم

فهد مسفر محمد الغامدي

متوسطة معشوقه

اللغة الإنجليزية

فهد ابراهيم جمعان الزهراني

ابتدائية صقر الجزيره

اللغة العربية

فهد احمد جمعان الغامدي

ابتدائية الجاوه

دين

فهد بن أحمد بن علي الغامدي

ابتدائية معشوقة

اللغة العربية

فهد بن محمد بن سعد الزهراني

متوسطة الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم بالنصباء

اللغة الإنجليزية

فهد حسن عزيز الزهراني

ابتدائية رغدان

علوم

فهد سعد علي الغامدي

ابتدائية الحدب

رياضيات

فهد سعيد احمد ال حنيش الغامدي

متوسطة الملك فهد

اللغة الإنجليزية

فهد علي قليل الزهراني

ابتدائية عمر بن عبدالعزيز

دين

فهد علي محمد الغامدي

ابتدائية الحمده

رياضيات

فهد عوضة احمد ال مانعه

متوسطة عمر بن عبدالعزيز

دين

فهد مجدوع سالم الغامدي

متوسطة الغوث

رياضيات

فهد محسن علي الزهراني

ابتدائية بني فروه

علوم

فهد محمد مهدي آل مهدي

ابتدائية عبدالله بن مسعود لتحفيظ القرآن الكريم بالعقيق

اللغة الإنجليزية

فهد مطلق عايد الغامدي

ثانوية الإمام الكسائي لتحفيظ القرآن الكريم ببلجرشي

دين

فواز ابراهيم محمد المجدوعي الغامدي

ابتدائية دوس بني منهب

اللغة الإنجليزية

فواز سعيد علي الزهراني

ثانوية النصباء مقرارات

اللغة الإنجليزية

فواز مسفر محمد الزهراني

ابتدائية بدر

اللغة العربية

فؤاد مسعود علي الغامدي

ابتدائية الحمده

اللغة العربية

فيصل بن ظافر بن محمد الغامدي

ابتدائية الجاوه

رياضيات

فيصل بن علي بن مسفر الغامدي

ابتدائية الفاروق بشبرقة

اللغة العربية

قاسم حسن عبدالله الزهراني

ابتدائية بادية بني كبير

دين

كامل حامد أحمد الغامدي

ابتدائية العسله

اللغة العربية

ماجد بن احمد بن محمد الغامدي

ثانوية العفوص نظام مقررات

رياضيات

ماجد بن رمضان بن جمعان الكناني الزهراني

ابتدائية بادية بني كبير

اللغة العربية

ماجد سعد احمد الغامدي

ابتدائية العزيزية بآل نعمة

اللغة العربية

ماجد سعيد محمد الحسني الزهراني

ابتدائية بشير

اللغة العربية

ماجد عبدالله احمد الغامدي

ابتدائية العسله

اللغة العربية

ماجد عبدالله عقيل الغامدي

ثانوية معشوقة مقررات

مختبرات علوم

ماجد عبدالله مسفر الغامدي

متوسطة وراخ

اللغة الإنجليزية

ماجد عيظه عبدالله الزهراني

ابتدائية السعودية بالجبل والرمادة

دين

ماجد غرم الله عبدالله الجيلان

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

علوم

مازن سلمان مسلم القرشي

ابتدائية اعالي جرب

دين

مازن عبدالله صالح الغامدي

ابتدائية السعودية بالمندق

اللغة العربية

مازن عبدالله عطيه الزهراني

ابتدائية الجدي والسليم

دين

مبارك مسفر سفر الغامدي

ابتدائية الجوفاء

علوم

مجحود محمد مجحود الزهراني

ابتدائية مليكة

اللغة العربية

محمد بن صالح عبدربه الزهراني

ابتدائية عبدالله بن الحارث

اللغة العربية

محمد ابراهيم سعد الغامدي

ابتدائية تحفيظ القران الكريم بمعشوقة

دين

محمد حسن سعيد الزهراني

ابتدائية السعودية بالباحة

رياضيات

محمد عبد الله محمد الغامدي

ابتدائية خيره

اللغة العربية

محمد علي عطية آل بسان

متوسطة بادية بنى كبير

علوم

محمد مرحوم حسين السيالي

ابتدائية بلحكم

رياضيات

محمد موسى احمد الزهراني

متوسطة التوفيق

رياضيات

محمد ابن عطيه ابن محمد فيضي الغامدي

ابتدائية بحره

اللغة العربية

محمد احمد سعيد الزهراني

ثانوية الملك فهد

اللغة الإنجليزية

محمد احمد محمد الزهراني

ابتدائية اللغاميس

اللغة العربية

محمد أحمد بخيت الزهراني

ثانوية عمر بن الخطاب

دين

محمد أحمد عيد الغامدي

متوسطة الامام ابن الجزري لتحفيظ القرآن الكريم ببنى ظبيان

علوم

محمد بن مسفر بن حمدان الغامدي

ابتدائية الملك عبدالله بجرب

اللغة الإنجليزية

محمد بن احمد بن سعيد ابو راس الغامدي

ابتدائية الجاوه

اللغة العربية

محمد بن احمد بن عطية آل هادي

ابتدائية بلخزمر

دين

محمد بن أحمد بن محمد الغامدي

ثانوية السروات- نظام المقررات

اللغة الإنجليزية

محمد بن أحمد بن محمد آل سعيد الغامدي

ابتدائية الحمده

اللغة العربية

محمد بن بن سعيد احمد الغامدي

ثانوية خالد بن الوليد مقررات

ادارة

محمد بن زبران بن مهدي الجنيبي

ابتدائية بادية بني كبير

دين

محمد بن سالم بن محمد الغامدي

ابتدائية الخالدية ببلجرشي

دين

محمد بن سعيد بن احمد تهامي

ابتدائية الملك خالد بشائقة

دين

محمد بن سعيد بن محمد الغامدي

متوسطة بالشهم

اللغة الإنجليزية

محمد بن سعيد بن محمد الغامدي

متوسطة الملك سعود بالباحة

اللغة الإنجليزية

محمد بن سعيد بن محمد آل حسن

ابتدائية وادي ولف

دين

محمد بن عبدالحافظ بن محمد الغامدي

ابتدائية الصديق ببلجرشي

رياضيات

محمد بن عيسى بن حسن الغامدي

متوسطة بالشهم

اللغة الإنجليزية

محمد حامد سعيد الغامدي

متوسطة العسلة

علوم

محمد حسن شهوان المالكي

ابتدائية اللغاميس

اللغة الإنجليزية

محمد حمدان معجب الزهراني

متوسطة الملك سعود بالباحة

رياضيات

محمد خضر محمد الحسني

متوسطة بني عدوان

رياضيات

محمد خضران عبدالله الزهراني

ابتدائية نبهان

رياضيات

محمد رجب سعد الزهراني

ثانوية الإمام الكسائي لتحفيظ القرآن الكريم ببلجرشي

التربية الاجتماعية والوطنية

محمد سرحان علي الشهري

ابتدائية وادي ولف

رياضيات

محمد سعيد ساعد الغامدي

ابتدائية الفاروق بشبرقة

اللغة العربية

محمد سعيد محمد الكناني الزهراني

متوسطة بطحان

علوم

محمد صالح سعود الغامدى

ابتدائية ابن تيمية بالكراء

رياضيات

محمد صالح محمد الغامدي

ثانوية العفوص نظام مقررات

اللغة الإنجليزية

محمد ضيف الله غرم الله الزهراني

ابتدائية الحلاه

دين

محمد عارف سعيد الزهراني

ابتدائية عويرة

اللغة العربية

محمد عبدالرحمن مشني الزهراني

ابتدائية الجاوه

دين

محمد عبدالله احمد مودان

ابتدائية عمضان

اللغة العربية

محمد عبدالله احمد الزهراني

ابتدائية وادي ولف

اللغة الإنجليزية

محمد عبدالله لافي الغامدي

ابتدائية نعاش

علوم

محمد عبدالله محمد الزهراني

ابتدائية الرحمانية بقذانة

رياضيات

محمد عبدالله مسفر آل عبود

متوسطة الامام ابو عمرو البصري لتحفيظ القران الكريم بجرب

دين

محمد عطية علي القرشي

ابتدائية وادي ولف

دين

محمد علي سالم الخثعمي

ابتدائية بني سعد

علوم

محمد علي سعيد الزهراني

ابتدائية مولغ

اللغة العربية

محمد علي شراز الزهراني

متوسطة النجاح

علوم

محمد علي عبدالله الغامدي

ابتدائية العقيق

رياضيات

محمد عوضه ناجي الحلي الغامدي

ابتدائية مسير

اللغة العربية

محمد يحيى سالم الزهراني

ابتدائية القحف والشولة

رياضيات

محمد يعن الله محمد الغامدي

ابتدائية جبر وبني هلال

رياضيات

مخزوم علي غرم الغامدي

ابتدائية جفن واللحيان

اللغة العربية

مرزوق بن عبدالله بن سالم الحلي الغامدي

متوسطة الطفيل بن عمرو

التربية الاجتماعية والوطنية

مرضي بن احمد بن سالم الزهراني

ابتدائية حظوة

دين

مستور سعيد مستور الزهراني

متوسطة الملك عبدالعزيز

اللغة الإنجليزية

مسفر بخيت مسفر الغامدي

ابتدائية الرحمانية بقذانة

اللغة العربية

مسفر عبدالرحمن سلمان الغامدي

ابتدائية الغوث

دين

مشاري علي محمد الغامدي

ابتدائية رغدان

رياضيات

مشعل عطية علي ال عطية الغامدي

ابتدائية العقيق

اللغة العربية

مطلق بخيت عمير الغامدي

ابتدائية خالد بن الوليد

رياضيات

مطلق بن مبشر بن بريص الغامدي

ابتدائية الزرقاء

علوم

مطلق حسن عبوش الغامدي

ابتدائية اعالي جرب

اللغة العربية

مفلح فالح نجا الغامدي

متوسطة الطفيل بن عمرو

اللغة الإنجليزية

منصور بن سعيد بن احمد الحسني الزهراني

ثانوية ا لامير فيصل مقررات

اللغة الإنجليزية

منير بن سعيد بن مبارك الغامدي

ثانوية بالشهم – نظام مقررات

التربية الاجتماعية والوطنية

مهند حنش أحمد الغامدي

ابتدائية الامير سلطان بالربيان

علوم

مهند عبدالعزيز غايب الزهراني

ابتدائية الصغره

اللغة العربية

موسى أحمد صالح الخزمري

ثانوية بني ظبيان- نظام المقررات

اللغة الإنجليزية

ناصر بن سعيد بن محمد آل هلال الغامدي

ابتدائية الصديق ببلجرشي

رياضيات

ناصر سعيد ناصر الغامدي

متوسطة العسلة

دين

ناصر محمد خلوفة الغامدي

ابتدائية السعودية بالباحة

اللغة العربية

نايف احمد محمد الغامدي

ابتدائية بالشهم

رياضيات

نايف بن صالح بن غرم الله الغامدي

ابتدائية القسمة

اللغة العربية

نايف بن عطية بن منسي الزهراني

ابتدائية الخالدية بالطويلة

اللغة العربية

نايف بن عوض بن عطيه البيضاني الزهراني

ابتدائية السعودية بالجبل والرمادة

اللغة العربية

نايف جمعان يحيى الزهراني

ابتدائية العصداء

رياضيات

نايف حسن محسن الزهراني

ابتدائية السويسية

دين

نايف سحيم سعيد الغامدي

ابتدائية بادية بني كبير

علوم

نايف سعييد سالم آل سلوم

ابتدائية الفــلاح

اللغة العربية

نايف غانم علي الغامدي

ابتدائية خفه وبني حده

علوم

نايف محمد خميس الزهراني

ابتدائية المشيريف

دين

نايف محمد مبروك الغامدي

ابتدائية بحره

دين

نائف جمعان علي الزهراني

ابتدائية الشيخ عبدالله الرامي بالظفير

اللغة العربية

نواف عبدالله سعيد الزهراني

ابتدائية معشوقة

علوم

نواف محمد سفر الشلوي

ابتدائية الأمير نايف بالباحة

اللغة العربية

هاشم بن عبدالرحمن بن هاشم عدنان الغامدي

ابتدائية بـلـعـلاء

دين

هاشم سعيد حسين الغامدي

ابتدائية بادية بني كبير

اللغة العربية

هاني احمد دخيل الله الغامدي

ابتدائية بني فروه

اللغة العربية

هاني سراج سحمي الغامدي

ابتدائية المرزوق

دين

هاني سلمان عبد الله المحفوظ

ابتدائية بالشهم

اللغة العربية

هاني عبدالله خبزان الغامدي

ابتدائية وراخ

اللغة العربية

هاني محمد عبدالله البشيري

ابتدائية الصغره

رياضيات

هجاد علي عبدالله الزهراني

ابتدائية السعودية ببالجرشي

اللغة العربية

هزاع سعيد حسين الغامدي

ابتدائية وراخ

اللغة العربية

هلال بن سعيد بن احمد الغامدي

ثانوية عمر بن الخطاب

دين

هلال ضاوي سعد الغامدي

ابتدائية الحدب

اللغة العربية

هلال علي احمد الغامدي

ابتدائية الملك خالد بشائقة

علوم

هندي مناحي عشق الغامدي

متوسطة الأمير فيصل بالعـقـيـق

اللغة الإنجليزية

وليد محمد خميس العمري الزهراني

ابتدائية السعودية بالباحة

دين

ياسر احمد مسفر دماس الغامدي

ابتدائية ابن الجزري لتحفيظ القران الكريم ببنى ظبيان

اللغة العربية

ياسر بن صالح بن احمد آل غرامه الغامدي

ابتدائية البعيثة

اللغة الإنجليزية

ياسر جارالله خلف الثبيتي

ابتدائية الرحمانية بقذانة

دين

ياسر سعيد علي الغامدي

ابتدائية عمار بن ياسر بالجادية

صعوبات التعلم

ياسر عطية صالح الغامدي

ابتدائية المكاتيم

رياضيات

ياسر علي عواض الزهراني

ابتدائية رهوة البر

علوم

ياسر محمد صالح الزهراني

ابتدائية الغانم

علوم

يحيى محمد سفر الزهراني

ابتدائية بحره

علوم

يعقوب بن عبدالله بن عائض الزهراني

ابتدائية تربة الخيالة

دين

يوسف بريكان معيض العتيبي

ثانوية الملك فهد

فيزياء

يوسف خضران علي الزهراني

ثانيا / حركة تنقلات المعلمات

المدرسة المنقول اليها

التخصص

اسم المعلمة

ابتدائية ام قيس بنت محصن بحزنة

اللغة العربية

ابتسام محمد ابن سعدي أبوعريضة

إبتدائية سهيمة بنت اسلم بالجماجم

اللغة العربية

اثير سعيدابن ابرهيم ابن احمد المريسل الغامدي

إبتدائية فاطمة بنت سعد الخير بالمندق

رياضيات

احلام محمد سعد الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت الخطاب بشرى

علوم

احلام عبيد الله عبد الله الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان بثلاثاء الحميد

اللغة العربية

احلام محمد ابن عبدالله ابن سعيد حاوي

إبتدائية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بالفرح

رياضيات

احلام محمد سعيد الغامدي

ثانوية آمنة بنت عفان بن ابي العاص بالضحوات

فيزياء

اريج بنت خضران بن عبدالله الزهراني

ابتدائية اميمة بنت شراحيل بالمرزوق

رياضيات

اريج بنت علي ابن محمد الغامدي

ابتدائية الاعاقة السمعية بصفية بنت حيي بالفلاح

عوق سمعي

ازهار عبدالله صالح الغامدي

ابتدائية اسماء بنت سلامة التميمية بالمليح

رياضيات

اسماء بنت سالم بن احمد الغامدي

ابتدائية الاعاقة السمعية بام شريك بالاثمة

عوق سمعي

اسماء بنت سعيد بن امبارك الزهراني

الروضة السابعة عشرة بمعشوقة

رياض أطفال

اسماء خلف عوض الثبيتي

ثانوية زينب بنت أبي رافع بالعقيق

الحاسب الآلي

اسماء محمد حسن المالكي

متوسطة حمنة بنت جحش بالبعيثة

رياضيات

اشواق عويض عوض السواط

ابتدائية التربية الفكرية بعاتكة بنت عوف بالعسلة

تربية فكريه

اشواق فيصل عالي المعلوي

ثانوية أم البهاء فاطمة بنت محمد البغدادي ببلعلاء

تدريبات نطق

افراح صالح سعيد الزهراني

إبتدائية ام جعفر زبيدة بنت جعفر المنصور ببني كبير

رياضيات

افنان بنت مفرح بن غرم الله الغامدي

ابتدائية اروى بنت كريز لتحفيظ القران الكريم بالنصباء

دين

البندري بنت سعد بن مبارك بن سعد ظفير

ثانوية ذات النطاقين لتحفيظ القرآن الكريم ببالجرشي

دين

امال سعد ناصر الغامدي

إبتدائية هند بنت يزيد بقذانه

اللغة العربية

اماني صالح محمد الغامدي

الروضة التاسعة والعشرون بالسويسية

رياض أطفال

اماني ناصر احمد المطرفي

ابتدائية اسماء بنت الصلت بجرب

اللغة العربية

امل محمد سعيد الغامدي

متوسطة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم بوراخ

دين

امل بنت جويعد بن علي الحارثي

متوسطة أسماء بنت الصلت بجرب

رياضيات

امل بنت يعن الله ضيف الله الغامدي

ابتدائية الاعاقة السمعية بام شريك بالاثمة

عوق سمعي

امنة محمد جمعان الزهراني

ابتدائية زينب بنت مصعب بن عمير لتحفيظ القران الكريم بالصغرة

دين

امنه بنت محمد بن علي الصائغ

ابتدائية ذات النطاقين لتحفيظ القران الكريم ببلجرشي

اللغة العربية

امينة عبدالله عبدالرحمن الغامدي

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

اللغة العربية

امينه غرم الله سعيد الغامدي

ابتدائية اميمة بنت شراحيل بالمرزوق

علوم

ايمان بنت بن عبدالله بن محمد ال علي الغامدي

إبتدائية هند بنت يزيد بقذانه

اللغة العربية

ايمان بنت سعد بن صالح الغامدي

متوسطة حمنة بنت جحش بالبعيثة

دين

ايمان بنت عمير بن منصور السفياني

إبتدائية هند بنت يزيد بقذانه

دين

ايمان عبدالغني دائل الشمراني

ثانوية التربية الفكرية بسودة بنت زمعة بالمحاميد

تدريبات نطق

أحلام محمد أحمد الزهراني

ثانوية سهلة بنت سعدالساعدية بمعشوقه

اللغة الإنجليزية

أريج بنت سعيد بن فيصل الزهراني

ابتدائية زينب بنت جحش ببشير

اللغة العربية

أريج خلف عبدالرحيم الغامدي

إبتدائية سهيمة بنت اسلم بالجماجم

دين

أسماء بنت سعيد بن محمد بن حسن الحلاس الزهراني

ابتدائية ليلى بنت الخطيم الانصارية بالطلقية

رياضيات

أسماء بنت علي ابن بنان الغامدي

ابتدائية آسيا بنت مزاحم بقراء

اللغة الإنجليزية

أسماء عبدالله محمد الغامدي

ابتدائية الخنساء برغدان

اللغة العربية

أسوار فائز محمد الغامدي

ثانوية أسماء بنت الصلت بجرب

رياضيات

أشواق سعدي بن عيد الغامدي

إبتدائية سودة القرشية بنخال الفيض

رياضيات

أشواق عبدالله صالح الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان بثلاثاء الحميد

رياضيات

أمانى عجير صالح الغامدى

الروضة السابعة عشرة بمعشوقة

رياض أطفال

أماني يحيى حسن المولد

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

رياضيات

أمل أحمد ضيف الله الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان لتحفيظ القران الكريم بثلاثاء الحميد

رياضيات

أمل بنت سالم بن جمعان الغامدي

إبتدائية سهيمة بنت اسلم بالجماجم

اللغة العربية

أمل صالح علي الغامدي

ابتدائية اروى بنت عبد المطلب بربوع الصفح

رياضيات

أمل عبد الله محمد الغامدي

ثانوية فاطمة الزهراء بالباحة

اللغة الإنجليزية

أميرة محمد علي الغامدي

إبتدائية سهلة بنت سهيل بجناب شكر

التربية الاجتماعية والوطنية

أميره عبدالله عبدالله الغامدي

إبتدائية سلمى بنت نجدة بالفرشة والجرار

رياضيات

أميره بنت محمد بن حمدان الغامدي

أبتدائية آمنة بنت العباس بن عبدالمطلب بالعقيق الثانية

التربية الفنية

آلاء خالد سراج بدوي

الروضة الثانية والثلاثون بالكلبة

رياض أطفال

بتول سعد عويض الثبيتي

إبتدائية سلمى بنت عميس بوادي فيق بني مشهور

التربية الاجتماعية والوطنية

بدرية بنت احمد سعيد الغامدى

ابتدائية اميمة بنت شراحيل بالمرزوق

رياضيات

بدرية بنت غرم الله ابن احمد ابن غرم ال غرم الغامدي

ابتدائية السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق

دين

بدرية علي سعدي الغامدي

الروضة الرابعة والعشرون بعراء

رياض أطفال

بدريه حمد محمد الثمالي

ابتدائية زينب بنت علي بن ابي طالب بالمصنعة

رياضيات

بدريه سعيد غنيم الغامدي

ابتدائية زينب بنت مصعب بن عمير لتحفيظ القران الكريم بالصغرة

اللغة العربية

بدريه محمد احمد الغامدي

ابتدائية السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق

علوم

بدريه مسفر ناصر الزهراني

متوسطة ام هشام بنت حارثة بن النعمان بالأطاولة

دين

بدريه يحي سالم الزهراني

ابتدائية التوحد بتحفيظ القرآن الكريم ببالعلا

عوق سمعي

تغريد بنت عبدالرحمن بن علي الزهراني

إبتدائية هند بنت يزيد بقذانه

رياضيات

تهاني محمد ابن سعيد الغامدي

ثانوية مارية القبطية بكرا الحائط

اقتصاد منزلي

تهاني محمد مقعد الغامدي

ابتدائية ام المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه بالفلاح

دين

ثريا بنت صالح بن سعد ال مسعر

ابتدائية ام الدرداء بآل موسى

دين

جمعه محمد حنش الزهراني

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

رياضيات

جميله بنت عبد الله بن محمد الغامدي

ابتدائية ام جعفر زبيدة بنت جعفر المنصور لتحفيظ القران الكريم ببني كبير

اللغة العربية

جميله علي احمد الغامدي

ابتدائية أمامة بنت الحكيم بالعسلة

اللغة العربية

جواهر أحمد حنش الغامدي

ثانوية زينب بنت خزيمة بالجاوة

دين

جوهرة محمد مسفر الحسني

الروضة الرابعة بالمندق

رياض أطفال

جوهرة عيظة سالم النمري

ابتدائية فاطمة بنت الضحاك بن سفيان بالمشائعة

اللغة العربية

جوهره احمد محمد الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت أبي حبيش بالربوه

اللغة العربية

جوهره غرم الله عبدالله آل مرزن

إبتدائية هالة بنت خويلد برمس

اللغة العربية

حامدة سعيد عبدالله القرني

ابتدائية زينب بنت الحارث بجبر

اللغة العربية

حصه حمود سعد الغامدي

الروضة السادسة والعشرون بقذانة

رياض أطفال

حصه محمد بن عيضه الثبيتي

الروضه السابعه والأربعون بحزنه

رياض أطفال

حصه هلال ملهي الفهمي

ابتدائية ليلى بنت الخطيم الانصارية بالطلقية

اللغة العربية

حلوه بنت أحمد بن حنش بن أحمد الخبش الغامدي

ابتدائية عفراء بنت عبيد الانصاري بالغانم

رياضيات

حليمة سعد عبدالله المشوي

ابتدائية زينب بنت علي بن ابي طالب بالمصنعة

رياضيات

حمدة بنت عبدالله بن علي الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت الوليد بن عتبة بالحمدة

اللغة العربية

حمده عبدالله علي الغامدي

ابتدائية ام قيس بنت محصن بحزنة

اللغة العربية

حمده محمد صالح الغامدي

ابتدائية ام الحصين بنت اسحاق الاحمسية بالسوسيه

رياضيات

حنان مطير قهيدي الخالدي

متوسطة حواء بنت يزيد بن سنان بالحكم

اقتصاد منزلي

حنان بنت احمد بن يحي الزهراني

ثانوية هند بنت عتبة نظام مقررات ببلجرشي

فيزياء

حنان بنت بن عبدالله بن رافع الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت المجلل العامرية لتحفيظ القران الكريم ببيدة

اللغة العربية

حنان بنت سعيد بن عبدالله الغامدي

ابتدائية زينب بنت العوام بالشطيبة

اللغة العربية

حنان بنت عبدالله بن صالح الغامدي

ثانوية سهلة بنت سعدالساعدية بمعشوقه

اقتصاد منزلي

حنان بنت علي بن مسفر الزهراني

إبتدائية رضوى بنت كعب بالرومي

اللغة العربية

حنان بنت محمد بن سفر حماد الشلوي

إبتدائية ام كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم بمسير

علوم

حنان محمد علي الغامدي

ابتدائية جميلة بنت سعد بن الربيع بعراء

رياضيات

حنان محمد محسن الغامدي

الروضة الرابعة والعشرون بعراء

رياض أطفال

حنين حمدان سمران المسعودي

ابتدائية اميمة بنت شراحيل بالمرزوق

علوم

حياه بنت عبدالله بن فائز الغامدي

ابتدائية ام حبيبة الدوسية بتربة الخيالة

علوم

خديجة بنت عطيه بن محمد الزهراني

ابتدائية هاجر ام اسماعيل عليه السلام بدار الجبل والرمادة

اللغة العربية

خضراء صالح عبدالله الغامدي

ابتدائية اروى بنت عبد المطلب بربوع الصفح

اللغة العربية

خضراء علي سعد الغامدي

متوسطة ام معبد الخزاعية بالعقيق الثانية

الحاسب الآلي

خلود سعيد بن عائض الغامدي

ابتدائية اروى بنت عبد المطلب بربوع الصفح

اللغة الإنجليزية

خلود بنت عبدالله بن معيض الزهراني

ثانوية فاطمة الزهراء بالباحة

التربية الاجتماعية والوطنية

خلود بنت احمد بن محمد الزهراني

ابتدائية الشفاء بنت عبدالله العدوية بحوالة

رياضيات

خلود سعييد ابن عبدالله الغامدي

إبتدائية الشيماء بنت الحارث ببني فروة

اقتصاد منزلي

خميسة سالم أحمد مسفر الغامدي

ابتدائية اسماء بنت سلامة التميمية بالمليح

التربية الاجتماعية والوطنية

دارين حمدان شبيب الغامدي

إبتدائية سهيمة بنت عمير الانصارية بالعصداء

اللغة العربية

دنيا يوسف غرام الله جراد

ابتدائية كريمة بنت سيرين بالمصاعبة

اقتصاد منزلي

ذهبه علي سعيد الزهراني

ثانوية زينب بنت خزيمة بالجاوة

اقتصاد منزلي

رانيه صالح محمد الطيار

إبتدائية جعدة بنت عبيد الأنصارية بالبكير

علوم

رباب بنت سعيد بن علي الغامدي

ابتدائية زينب بنت خزيمة بالجاوة

دين

رجحا بنت سعدبن سعيد الغامدي

الروضة الثامنة والاربعون بجبر

رياض أطفال

رحاب احمد سعيد الغامدى

ثانوية سودة القرشية بنخال الفيض

اللغة العربية

رحاب بنت احمد بن علي الزهراني

ابتدائية ست الوزراء بنت عمر بن اسد بالحشرج

رياضيات

رسما بنت مسفر سعيد الغامدى

ابتدائية صفية بنت شيبة بن عثمان بالقرن بني سالم

التربية الاجتماعية والوطنية

رسميه محمد حامد الغامدي

إبتدائية هند بنت يزيد بقذانه

اللغة العربية

رفعه محمد أحمد الغامدي

ابتدائية العوق السمعي بسهيمة بنت اسلم بالجماجم

عوق سمعي

رنا معيض محيل السواط

الروضة الثالثة والثلاثون بالحكمان

رياض أطفال

ريم حمود زيد المهنا

ابتدائية التربية الفكرية بهاجر ام اسماعيل بدار الجبل

تربية فكريه

ريم عبدالله منسي الغامدي

إبتدائية رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم بوراخ

دين

ريم بنت سعيد بن احمد الغامدي

ثانوية التربية الفكرية بام البهاء ببالعلا

تربية فكريه

ريم بنت سعيد بن بريك القرني

ابتدائية العالية بنت ظبيان بن عمر لتحفيظالقران الكريم بالقرن بثروق

التربية الاجتماعية والوطنية

ريم علي عطيه الزهراني

ابتدائية أم شريك خولة بنت حكيم بالاثمة

اللغة العربية

ريما بنت إبراهيم بن حناس الزهراني

ابتدائية ام المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه بالفلاح

التربية الاجتماعية والوطنية

ريهام مساعد علي الغامدي

ابتدائية الربيع بنت النضر الانصارية بالأزاهرة

علوم

زهور محمد عبدالرحمن الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان بثلاثاء الحميد

علوم

زهور سعيد بن سالم الغامدي

ابتدائية عاتكة بنت الوليد بن المغيرة ببرحرح

رياضيات

سارة احمد عبدالله الزهراني

متوسطة زينب بنت ابي معاوية بآل زياد

علوم

ساره على سعيد الزهراني

متوسطة ليلى بنت ابي حثمة بآل نعمة

التربية الاجتماعية والوطنية

ساره بنت حسن محمد الزهراني

متوسطة جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

اقتصاد منزلي

سامية عبدالله غرم الله الغامدي

متوسطة ذات النطاقين لتحفيظ القرآن الكريم ببلجرشي

التربية الاجتماعية والوطنية

ساميه احمد عطيه الغامدي

ابتدائية رابعة العدوية ببني سعيد

رياضيات

ساميه عبدالخالق عمر الغامدي

ابتدائية ام ورقة بنت نوفل بالزرقاء

اللغة العربية

ساميه محمد علي الغامدي

ابتدائية ام حرام بنت ملحان بالنصباء

علوم

سحر بنت عبد الله بن علي بن مسفر الغامدي

إبتدائية ام حكيم بنت عبد المطلب برباع

اللغة العربية

سحر عبدالله علي الغامدي

ابتدائية ام المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه بالفلاح

رياضيات

سحر محمد فرحه الغامدي

ابتدائية أم شريك خولة بنت حكيم بالاثمة

اقتصاد منزلي

سعاد يعن الله ضيف الله الغامدي

إبتدائية ام النور عين الشمس بنت احمد بن ابي الفراج بالفصيلة

رياضيات

سعاد احمد صالح الغامدي

ابتدائية اميمة بنت شراحيل بالمرزوق

التربية الاجتماعية والوطنية

سعاد بنت عبدالله بن علي بن يحي آل يحي الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان لتحفيظ القران الكريم بثلاثاء الحميد

اللغة العربية

سعاد محمد ابن محسن الغامدي

متوسطة ام الدرداء بآل موسى

الحاسب الآلي

سعدى حسن علي الزهراني

متوسطة ام معبد الخزاعية بالعقيق الثانية

دين

سعدى سعيد غرم الله الزهراني

إبتدائية سهلة بنت سهيل بجناب شكر

اللغة العربية

سعدى علي سعد الغامدي

ثانوية ليلى الغفاريه نظام مقررات بآل موسى

دين

سعديه ابراهيم احمد الزهراني

إبتدائية بريرة بنت صفوان بأريمه وحديد

اللغة العربية

سعديه حسن موسى الزهراني

ابتدائية ليلى بنت ابي حثمة بآل نعمة

رياضيات

سعيدة احمد حمران الزهراني

ابتدائية أم ايوب الانصارية بالمزرع

اللغة العربية

سعيده مبارك عبدالله الغامدي

متوسطة ام ذرالغفارية بنى فروه

اللغة الإنجليزية

سلطانه عبداللطيف محمد الغامدي

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

علوم

سلمى محمد علي الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت الخطاب بشرى

رياضيات

سلوى مسفر محسن الشراوي

ابتدائية صفية بنت شيبة بن عثمان بالقرن بني سالم

التربية الاجتماعية والوطنية

سماح سعيد ابن صالح الغامدي

ابتدائية ليلى بنت ابي حثمة بآل نعمة

التربية الاجتماعية والوطنية

سميرة علي بن محمد الزهراني

ابتدائية اسماء بنت الصلت بجرب

التربية الاجتماعية والوطنية

سميرة سعيد دايس الغامدي

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

اللغة العربية

سميرة سعيد محمد الغامدي

ابتدائية شراف بنت خليفة الكلبي بوادي الصدر

علوم

سميره بنت عوض بن سعيد الزهراني

ابتدائية فاطمة بنت المجلل العامرية لتحفيظ القران الكريم ببيدة

اللغة العربية

سميره ربيع زايد الزهراني

ابتدائية الربيع بنت النضر الانصارية بالأزاهرة

رياضيات

سميره سعيد سعد ال مسعود

ابتدائية الشفاء بنت عبدالله العدوية بحوالة

التربية الاجتماعية والوطنية

سميره محمد بن سعيد المستور الغامدي

ابتدائية مارية القبطية بكرا الحائط

اللغة العربية

سميره محمد خبزان الغامدي

الروضة السابعة عشرة بمعشوقة

رياض أطفال

سناء عبدالعزيز عيضة الحارثي

ابتدائية الشفاء بنت عبدالله العدوية بحوالة

علوم

سناء محمد عواض الغامدي

ابتدائية الربيع بنت النضر الانصارية بالأزاهرة

رياضيات

سناء سعد سعيد مفتاح

متوسطة ليلى بنت ابي حثمة بآل نعمة

رياضيات

سناء محمد يحي الزهراني

الروضه السادسه والاربعون بقرن ظبي

رياض أطفال

سهام عثمان مسفر الغامدي

ابتدائية زينب بنت خزيمة بالجاوة

التربية الاجتماعية والوطنية

شروق بنت سعيد بن محمد عساف الغامدي

متوسطة التربية الفكرية بأم مبشر الانصارية بخدعة

تربية فكريه

شروق حسن احمد النعثلي

ابتدائية النوار بنت مالك الانصارية بالجنابين

علوم

شروق سعيد بن عبدالله بن علي ال سعيد الغامدي

ثانوية سهلة بنت سعدالساعدية بمعشوقه

اللغة الإنجليزية

شروق سعيد محمد الزهراني

متوسطة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم بوراخ

رياضيات

شروق مسعود سلمان السلقي

ابتدائية خديجة بنت خويلد لتحفيظ القران الكريم بالباحة

اللغة العربية

شريفة علي طمام القرني

ابتدائية تقية بنت غيث بن علي بال فاضل

التربية الاجتماعية والوطنية

شريفة محمد احمد الزهراني

ابتدائية مارية القبطية بكرا الحائط

التربية الاجتماعية والوطنية

شريفه بنت سعيد بن عواض الغامدي

متوسطة زينب بنت خزيمة بالجاوة

رياضيات

شريفه صالح سعد آل صافي الغامدي

ثانوية فاطمة الزهراء بالباحة

دين

شريفه عبدالله بن احمد الغامدي

متوسطة أروى بنت عبد المطلب بن هشام بربوع الصفح

رياضيات

شعاع بنت عبدالله بن سعيد الزهراني

ابتدائية الاعاقة السمعية بجمرة بنت الحارث بجرد

عوق سمعي

شهد سلطان حسين الغامدي

ثانوية التربية الفكرية بام البهاء ببالعلا

تربية فكريه

شوق بنت سفربن سحمان الغامدي

ثانوية فاطمة بنت اليمان برغدان

دين

صالحة علي بن صالح الغامدي

ثانوية زينب بنت مصعب بن عمير بالصغرة بني حسن

رياضيات

صالحة محمد احمد الزهراني

ابتدائية ام الحصين بنت اسحاق الاحمسية بالسوسيه

علوم

صالحة محمد قليل الزهراني

ابتدائية عفراء بنت السكن بأعالي جرب

التربية الاجتماعية والوطنية

صالحه بنت حسين بن راجح الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان بثلاثاء الحميد

التربية الاجتماعية والوطنية

صالحه محمد ابن احمد الغامدي

متوسطة أسماء بنت الصلت بجرب

دين

صالحه مسفر بخيت الغامدي

متوسطة مارية القبطية بكر االحائط

رياضيات

صالحه مصلح محمد العامري

ابتدائية الخنساء برغدان

رياضيات

صباح مسفر مشعل الغامدي

ثانوية شراف بنت خليفة الكلبي بوادي الصدر

اللغة العربية

صباح غباش عطيه الزهراني

ابتدائية الخنساء برغدان

اقتصاد منزلي

صفيه احمد علي الغامدي

الروضة التاسعة عشرة بالحشرج

رياض أطفال

صفيه صالح مصلح الثمالي

ابتدائية الربيع بنت النضر الانصارية بالأزاهرة

رياضيات

ضايفه بنت ضيف الله بن مسفر الشمراني

ابتدائية السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق

اللغة العربية

طيف بنت مسفر بن علي العامري

إبتدائية جمانة بنت ابي طالب بمشنية

اقتصاد منزلي

عائشة بنت أحمد بن محمد الزهراني

إبتدائية سودة القرشية بنخال الفيض

التربية الاجتماعية والوطنية

عائشة بنت جمعان بن عبدالله الزهراني

ثانوية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

دين

عبير أحمد سعيد الغامدي

ثانوية فاطمة الزهراء بالباحة

ادارة

عبير بنت سفر بن عيدان العامري الزهراني

ابتدائية ام قيس بنت محصن بحزنة

التربية الاجتماعية والوطنية

عبير خلف ابن أحمد الغامدي

الروضة الثلاثون بنخال

رياض أطفال

عبير علي شعف الحارثي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان بثلاثاء الحميد

اللغة العربية

عبير محمد سعيد جحران

الروضة الثالثة والثلاثون بالحكمان

رياض أطفال

عبير محمد علي الحميدي

ابتدائية اميمة بنت شراحيل بالمرزوق

التربية الاجتماعية والوطنية

عجب محمد جميع الغامدي

إبتدائية ام مبشر الانصاري بخدعة

التربية الاجتماعية والوطنية

عزة رمزي احمد شويل

ابتدائية فاطمة بنت الخطاب بشرى

علوم

عزة عبد الله مرزوق الغامدي

ابتدائية ست الوزراء بنت عمر بن اسد بالحشرج

التربية الاجتماعية والوطنية

عزه احمد بن شهوان الغامدي

ابتدائية عاتكة بنت الوليد بن المغيرة ببرحرح

التربية الاجتماعية والوطنية

عزه بنت عبدالهادي بن احمد الزهراني

أبتدائية الفريعةبنت مالك بالجذي

اللغة العربية

عزه بنت هلال بن سعيد الهلال

متوسطة زينب بنت خزيمة بالجاوة

الحاسب الآلي

عزه سعييد فرج الفقيه

إبتدائية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بالفرح

اللغة العربية

عزيزة علي ابن مسفر ابن داهش الغامدي

ابتدائية اميمة بنت شراحيل بالمرزوق

اللغة العربية

عزيزه احمد بن محمد بن احمد حبيش

أبتدائية الفريعةبنت مالك بالجذي

التربية الاجتماعية والوطنية

عزيزه سحمان هندي الغامدي

ابتدائية آمنة بنت عفان بن ابي العاص بالضحوات

رياضيات

عطور عبد الله صالح الغامدي

ابتدائية الربيع بنت النضر الانصارية بالأزاهرة

اللغة العربية

عفاف عبدالرحمن علي الغامدي

متوسطة أسماء بنت الصلت بجرب

اللغة الإنجليزية

عفاف محمد عبدالرحيم الغامدي

ابتدائية ام حرام بنت ملحان بالنصباء

رياضيات

عليه سعيد محمد الغامدي

الروضة السادسة والعشرون بقذانة

رياض أطفال

عهود عبدالرحمن سعد الزهراني

ابتدائية زينب بنت الحارث بجبر

رياضيات

عواطف بنت أحمد بن مسفر الغامدي

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

علوم

عواطف بنت صالح بن محمد دغيس

متوسطة عمرة بنت معاوية الانصارية بالعسلة

التربية الاجتماعية والوطنية

عواطف بنت عبدالله بن سعيد الحمراني

إبتدائية سودة القرشية بنخال الفيض

اللغة العربية

عيدة عازب محمد الغامدي

ابتدائية تقية بنت غيث بن علي بال فاضل

دين

غالية عطية علي الزهراني

إبتدائيةخولة بنت ثعلبة بالعقيق الأولى 1

رياضيات

غالية مطلق عايد الغامدي

ثانوية زينب بنت أبي رافع بالعقيق

رياضيات

غاليه صالح سعيد الغامدي

ابتدائية عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن ابي سفيان برهوة البر

رياضيات

غلا عبدالله محمد الغامدي

ابتدائية زينب بنت الحارث بجبر

اللغة العربية

فاديه بنت عبدالله بن عوض الغامدي

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

التربية الاجتماعية والوطنية

فاطمة عايض زين القرنى

الروضة التاسعة والعشرون بالسويسية

رياض أطفال

فاطمة محمد صالح السواط

متوسطة سودة بنت زمعة بالمحاميد

اللغة الإنجليزية

فاطمة احمد بن مسفر الزهراني

متوسطة حواء بنت يزيد بن سنان بالحكم

رياضيات

فاطمة بنت أحمد موسى الزهراني

ابتدائية رابعة العدوية ببني سعيد

رياضيات

فاطمة بنت سالم بن سعيد الغامدي

ابتدائية رابعة العدوية ببني سعيد

اللغة العربية

فاطمة بنت صالح بن احمد البركات

ابتدائية كريمة بنت سيرين بالمصاعبة

رياضيات

فاطمة بنت عبدالعزيز بن عوض ال عبدالعزيز

إبتدائية سهلة بنت سهيل بجناب شكر

علوم

فاطمة بنت محمد بن قليل الزهراني

ثانوية سهلة بنت سعدالساعدية بمعشوقه

كيمياء

فاطمة دهري نوار الغامدي

ابتدائية ذات النطاقين لتحفيظ القران الكريم ببلجرشي

رياضيات

فاطمة عبد الكريم علي الغامدي

ابتدائية أم شريك خولة بنت حكيم بالاثمة

دين

فاطمة عبدالله معيض الغامدي

ابتدائية حفصة بنت سيرين بالمصاقير

اقتصاد منزلي

فاطمة علي صالح الغامدي

متوسطة ذات النطاقين لتحفيظ القرآن الكريم ببلجرشي

اقتصاد منزلي

فاطمة محمد ابراهيم الغامدي

إبتدائية هند بنت يزيد بقذانه

رياضيات

فاطمة مساعد محمد الغامدي

ابتدائيه سكينة بنت علي بن ابي طالب بليف

رياضيات

فاطمه حامد بن عبدالله الغامدي

ابتدائية زينب بنت العوام بالشطيبة

التربية الاجتماعية والوطنية

فاطمه رمزي احمد الغامدي

ابتدائية الخنساء برغدان

علوم

فاطمه ضيف الله احمد الغامدي

ابتدائية الاعاقة السمعية بام شريك بالاثمة

عوق سمعي

فاطمه عبد الله عبد الرحمن الغامدي

الروضة الثانية والعشرون بالرومي

رياض أطفال

فاطمه بنت احمد بن حسن الزهراني

إبتدائية فاطمة بنت المجلل العامرية ببيدة

علوم

فاطمه سليمان محمد الغامدي

ثانوية رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام بوراخ

اللغة العربية

فاطمه عبدالله عاطف العمري

إبتدائية هند بنت يزيد بقذانه

اللغة العربية

فاطمه علي عبدالله الغامدي

ابتدائيه سكينة بنت علي بن ابي طالب بليف

اللغة العربية

فايزة بنت أحمد بن محمد الغامدي

ابتدائية السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق

رياضيات

فايزه علي محبوب الغامدي

ابتدائية تقية بنت غيث بن علي بال فاضل

علوم

فايزه جمعان عبدالله الزندي الزهراني

ابتدائية اسماء بنت الصلت بجرب

اللغة العربية

فايزه محمد ابن احمد الغامدي

ابتدائية آسية بنت الحارث السعدية بالقسمة

رياضيات

فضيلة احمد احمد الزهراني

ابتدائية فاطمة بنت الضحاك بن سفيان بالمشائعة

اقتصاد منزلي

فوزية بنت علي بن مطر الزهراني

متوسطة اميمة بنت صبيح بن الحارث بمولـغ

اللغة العربية

فوزية سعد فطيس الزهراني

ابتدائية ليلى بنت الخطيم الانصارية بالطلقية

التربية الاجتماعية والوطنية

فوزية عبدالله محمد مريسل

إبتدائية اسماء بنت عميس ببني سار الثانية 2

اقتصاد منزلي

فوزية محمد مسفر الزهراني

ثانوية خولةبنت حكيم ببيده

الحاسب الآلي

فوزيه أحمد سعيد الغامدي

ابتدائية اميمة بنت قيس الغفارية بالحبشي

رياضيات

فوزيه حسن سعيد الغامدي

ابتدائية مارية القبطية بكرا الحائط

اللغة العربية

فوزيه علي احمد الغامدي

ثانوية أسماء بنت كعب بالحكمان

دين

فيوق علي سالم الزهراني

ابتدائية زينب بنت جحش ببشير

اقتصاد منزلي

قنعة بنت محمد بن ضيف الله الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت الضحاك بن سفيان بالمشائعة

التربية الاجتماعية والوطنية

لطيفة غرم الله عبدالرحمن الغامدي

ابتدائية عفراء بنت السكن بأعالي جرب

علوم

لوله سعيد علي الغامدي

إبتدائية سودة القرشية بنخال الفيض

اللغة الإنجليزية

لوله عبد الرحمن عبدالله الزهراني

ابتدائية زينب بنت خزيمة بالجاوة

رياضيات

ليلى بنت احمد بن علي الغامدي

ابتدائيه سكينة بنت علي بن ابي طالب بليف

التربية الاجتماعية والوطنية

ليلى حسين محمد الغامدي

متوسطة فاطمة بنت اليمان برغدان

التربية الاجتماعية والوطنية

ماجدة علي أحمد الغامدي

ابتدائية خديجة بنت خويلد لتحفيظ القران الكريم بالباحة

دين

ماجده بنت علي بن مسعود العمري

متوسطة أسماء بنت الصلت بجرب

دين

مديحة عوض عبد الله الثمالي

ابتدائية آمنة بنت عفان بن ابي العاص بالضحوات

اللغة العربية

مريم بنت مطر بن احمد الزهراني

إبتدائية زينب بنت احمد ام الكمال المقدسية بالباحه

اللغة العربية

مريم بنت سعيد بن أحمد الغامدي

ابتدائية ام قيس بنت محصن بحزنة

رياضيات

مريم بنت عبد الرحمن بن أحمد الزهراني

ابتدائية التربية الفكرية بعاتكة بنت عوف بالعسلة

تربية فكريه

مريم سعد عطية الزهراني

ثانوية أسماء بنت الصلت بجرب

التربية الاجتماعية والوطنية

مريم عقيل سالم الزهراني

الروضة الواحد والخمسون بقريش الحسن

رياض أطفال

مريم محمد طلق القثامي

الروضة الثلاثون بنخال

رياض أطفال

مزنه مصلح صالح الوذيناني

ابتدائية زينب بنت خزيمة بالجاوة

اللغة العربية

مسفره سعيد أحمد الغامدي

متوسطة فاطمة بنت اسد الأولى ببلجرشي

دين

مسفره علي ابن عثمان الغامدي

ثانوية عمرة بنت يزيد الكلابية ببرحرح

الحاسب الآلي

مشاعل علي يحي الزهراني

ابتدائية أم ايوب الانصارية بالمزرع

دين

مصلحه بنت أحمد بن صالح الغامدي

إبتدائية سلمى بنت حمزة بن عبد المطلب بقريش الحسن

اللغة العربية

معجبه محمد سالم العامري

ثانوية مارية القبطية بكرا الحائط

رياضيات

منال فهد مسعود الغامدي

ابتدائية ام المنيع اسماء بنت عمر الانصارية بالجادية

اللغة العربية

منال بنت احمد بن صالح الغامدي

متوسطة التربية الفكرية بام سنان الاسلمية بمعشوقة

تربية فكريه

منال عبدالرحمن عوض الله السواط

ابتدائية مارية القبطية بكرا الحائط

رياضيات

منى محمد سعد الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان لتحفيظ القران الكريم بثلاثاء الحميد

علوم

منى احمد على الغامدي

ثانوية فاطمة بنت اسد ببالجرشي

فيزياء

منى أحمد محمد القرني

ثانوية سمية بنت الخياط نظام مقررات بالنصباء

اللغة الإنجليزية

منى بنت سالم عبدالله الزهراني

متوسطة سودة القرشية بنخال الفيض

دين

منى بنت سعيد بن عبد الله الزهراني

ابتدائية السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق

اللغة العربية

منى بنت علي بن حمدان بن أحمد الغامدي

إبتدائية أم الخير بنت صخر بن عامربالحبشه

اللغة الإنجليزية

منى بنت مسفر بن سعد الزهراني

إبتدائية سودة القرشية بنخال الفيض

رياضيات

منى عبدالرحمن عطيه الزهراني

ابتدائية العوق السمعي بسهيمة بنت اسلم بالجماجم

عوق سمعي

منى عبدالعزيز سعد الزهراني

ابتدائية حواءبنت يزيد بن سنان بالحكم

علوم

منى محمد ابراهيم الغامدي

متوسطة ام قيس بنت محصن بحزنه

الحاسب الآلي

منى مسفر سعيد آل طريس الغامدي

الروضة الثالثة والثلاثون بالحكمان

رياض أطفال

منيرة عباد عابد الثمالي

ابتدائية الخنساء برغدان

التربية الاجتماعية والوطنية

مها بنت عطيه بن صالح الزهراني

ابتدائية عاتكة بنت ابي ازيهر بنعاش

رياضيات

مها رافع عبدالله الغامدي

الروضة الثانية والاربعون بوراخ

رياض أطفال

مها سفر محمد الحارثي

ابتدائية الخنساء برغدان

دين

مــها علي عون الغامدي

ابتدائية ام البنين فاطمة بنت ابي علي الحسن بن علي بشبرقة

التربية الاجتماعية والوطنية

مها علي محمد الغامدي

متوسطة مارية القبطية بكر االحائط

دين

ميعاد بنت بريك بن مبرك اللقمانى

ثانوية سبأ بنت سفيان بالربيان

الحاسب الآلي

نادية مسفر احمد آل خميران الغامدي

إبتدائية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بالفرح

رياضيات

نجلاء محمد عبدالرحمن الغامدي

الروضة التاسعة والثلاثون بأريمة وحديد

رياض أطفال

نجود سعد سالم الزهراني

ثانوية أسماء بنت الصلت بجرب

اللغة الإنجليزية

نجوى محمد احمد الزهراني

الروضة الحادية والثلاثون ببيدة

رياض أطفال

ندى عبدالعزيز محمد السواط

متوسطة خولة بنت الازورلتحفيظ القرآن الكريم بني سار

اقتصاد منزلي

ندى علي احمد الزهراني

إبتدائية ام مبشر الانصاري بخدعة

رياضيات

نسرين احمد عبد الله جالي

إبتدائية زينب بنت ابي معاوية بآل زياد

التربية الاجتماعية والوطنية

نسرين سالم عبدالرحمن الزهراني

ثانوية أم هشام بنت حارثة بالأطاولة

الحاسب الآلي

نسرين سالم هلال الزهراني

إبتدائية كريمة بنت المقداد بجدره

دين

نسرين عقيل سالم الزهراني

الروضة الرابعة والثلاثون بالمكاتيم

رياض أطفال

نهى عبيد هميل الوقداني

متوسطة فاطمة بنت الضحاك بن سفيان بالمشايعة

التربية الفنية

نوال ابراهيم عوضه الغامدي

ابتدائية عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن ابي سفيان برهوة البر

التربية الاجتماعية والوطنية

نوال بنت سعيد بن محمد الغامدي

ابتدائية زينب بنت الحارث بجبر

دين

نوال بنت عبدالرحمن بن مقبول العلياني

إبتدائية فاطمة بنت المجلل العامرية ببيدة

التربية الاجتماعية والوطنية

نوال شباب محمد الزهراني

ابتدائية زينب بنت علي بن ابي طالب بالمصنعة

اللغة العربية

نوال صالح محمد الغامدي

الروضة الثانية والعشرون بالرومي

رياض أطفال

نوال عبدالرحمن جمعان القرشي

إبتدائية سودة القرشية بنخال الفيض

اقتصاد منزلي

نوال علي عبدالله الاحمري

ابتدائية عفراء بنت السكن بأعالي جرب

رياضيات

نوال مطلق شجاع الغامدي

ابتدائية مارية القبطية بكرا الحائط

التربية الاجتماعية والوطنية

نورة بنت يحي بن صالح الزهراني

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان بثلاثاء الحميد

اللغة العربية

نورة بنت احمد بن خلف الغامدي

الروضة الثالثة والاربعون بالجاوة

رياض أطفال

نورة بنت حسين بن راجح بن سعد الغامدي

إبتدائية أم الخير بنت صخر بن عامربالحبشه

التربية الاجتماعية والوطنية

نورة بنت سعيدبن غرم الله الزهراني

إبتدائيةخولة بنت ثعلبة بالعقيق الأولى 1

التربية الاجتماعية والوطنية

نورة حسين محمد الغامدي

ابتدائية ام حبيبة الدوسية بتربة الخيالة

رياضيات

نورة رديد عايش الطلحي

إبتدائية سودة القرشية بنخال الفيض

دين

نورة سعيد سعد الزهراني

ثانوية أم المنذر بنت قيس بالظفير

دين

نورة سعيد عيظة الغامدي

متوسطة عائشة بنت أبي بكرالصديق بالباحة

اقتصاد منزلي

نوره احمد عوض الزهراني

الروضة الثلاثون بنخال

رياض أطفال

نوره حميدان معيوف الشيباني

ابتدائية اسماء بنت يزيد الانصارية ببني سار الاولى

اللغة العربية

نوره عبدالله حسن الزهراني

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان بثلاثاء الحميد

رياضيات

نوره علي غرم الله الغامدي

ابتدائية زينب بنت مصعب بن عمير لتحفيظ القران الكريم بالصغرة

دين

نوره غرم الله بريك الخثعمي

الروضة الخامسة عشرة بالجماجم

رياض أطفال

نوف سعيد محمد الزاهرني

ابتدائية ام حبيبة الدوسية بتربة الخيالة

دين

نوف صالح عبدالله الحارثي

الروضه الثالثة والخمسون بآل نعمه

رياض أطفال

نوف عبدالله محمد الدغيشم

ابتدائية ميمونة بنت الحارث بحميم زهران

رياضيات

نوف علي أحمد الزهراني

ابتدائية اروى بنت عبد المطلب بربوع الصفح

رياضيات

نوف علي عثمان الغامدي

الروضة الثلاثون بنخال

رياض أطفال

نوف مسفر محمد الزايدي

ابتدائية التربية الفكرية بعاتكة بنت عوف بالعسلة

تربية فكريه

هدى بنت سافربن مسفر بن رداد الغفيري

ابتدائية الشفاء بنت عبدالله العدوية بحوالة

اللغة العربية

هدى بنت احمد ابن عبدالله ابن غرم الله آل مرزن الغامدي

ابتدائية سلاف الأنصارية بالظفير

دين

هدى بنت محمد بن سحمي الغامدي

ابتدائية العوق السمعي بسهيمة بنت اسلم بالجماجم

عوق سمعي

هدى عارف سعيد الزهراني

ابتدائية زينب بنت علي بن ابي طالب بالمصنعة

علوم

هناء عبد الله احمد كباس

ابتدائية اروى بنت كريز لتحفيظ القران الكريم بالنصباء

التربية الاجتماعية والوطنية

هناء مستور محمد الغامدي

ابتدائية ام حرام بنت ملحان بالنصباء

دين

هند بنت جمعان ابن عطية الزهراني

أبتدائية آمنة بنت العباس بن عبدالمطلب بالعقيق الثانية

اللغة العربية

هند بنت شامي بن علي السلامي

ابتدائية بره بنت عبد المطلب بالعيص

التربية الاجتماعية والوطنية

هند عبدالله سعيد الغامدي

ابتدائيه سكينة بنت علي بن ابي طالب بليف

اللغة العربية

هند غرم الله عبدالرحمن الغامدي

إبتدائية سهلة بنت سهيل بجناب شكر

دين

هنية احمد علي الغامدي

ابتدائية التربية الفكرية بالحشرج

تربية فكريه

هيا بنت محمد بن سعيد الغامدي

الروضة التاسعة بالفلاح

رياض أطفال

وجدان بنت مساعد بن صالح الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت أبي حبيش بالربوه

اللغة العربية

ورود بنت غرم الله بن عبدالله بن غرم الله ال مرزن

ابتدائية آسية بنت الحارث السعدية بالقسمة

اقتصاد منزلي

وضحة عبدالله سرحان الغامدي

متوسطة زينب بنت ابي رافع بالعقيق الاولى

اللغة الإنجليزية

وعد بنت مسفر بن جمعان الغامدي

ابتدائية صفية بنت شيبة بن عثمان بالقرن بني سالم

التربية الاجتماعية والوطنية

وفاء علي احمد الغامدي

متوسطة عائشة بنت طلحة بن عبدالله بقرن ظبي

التربية الاجتماعية والوطنية

وفاء محمد حميد ال دوله الغامدي

ابتدائية جمرة بنت الحارث بن عوف بجرد بني كبير

علوم

وفاء بنت عبدالرحمن بن علي الغامدي

متوسطة فاطمة بنت الضحاك بن سفيان بالمشايعة

رياضيات

وفاء بنت محمد بن عطيه بن جمعان البيضاني الزهراني

ابتدائية ام قيس بنت محصن بحزنة

رياضيات

وفاء بنت علي بن احمد الغامدي

إبتدائية سهيمة بنت عمير الانصارية بالعصداء

التربية الاجتماعية والوطنية

وفاء بنت مشرف بن محمد الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت أبي حبيش بالربوه

التربية الاجتماعية والوطنية

وفاء عبدالخالق سعيد الغامدي

ابتدائية فاطمة بنت أبي حبيش بالربوه

رياضيات

وفاء عقيل عبدالهادي الغامدي

ابتدائية ام حبيبة الدوسية بتربة الخيالة

اللغة العربية

وفاء محمد على الغامدي

ابتدائية رملة بنت ابي سفيان لتحفيظ القران الكريم بثلاثاء الحميد

رياضيات

يسرى عثمان عبدالله صقر