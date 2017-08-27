نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد صالح علي الزبيدي

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل لذوي الشهيد صالح علي الزبيدي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بوالد الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد البطل، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى القنفذة يوم أمس وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة، يتقدمهم المحافظ فضا البقمي ، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، والذين أدوا صلاة الميت على الشهيد وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.