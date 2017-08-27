أمير جازان يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تأسيس شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتأسيس شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية لتشجيع الاستثمار في مدينة جيزان , مؤكدا سموه أن منطقة جازان تحظى بالرعاية والاهتمام الدائم من ولاة الأمر – أيدهم الله – مما يسهم في دفع عجلة التنمية واستمرار العمل التطويري والتنموي .

ورفع سموه في بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن كافة أهالي منطقة جازان الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – , مؤكدا ما تشهده بلادنا المباركة من تطورات متلاحقة في كافة المجالات في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين , منوها برؤية المملكة الطموحة 2030 والتي رسمت ملامح تنموية , ونهضة طموحة تسابق الزمن لأجل الوطن وأبناءه الأوفياء