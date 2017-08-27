مركز المعلومات الوطني والأمن العام يدشنان نظام الخصائص الحيوية المتنقل للتأكد من تصاريح الحجاج ميدانياً

دشن مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الأمن العام نظام الخصائص الحيوية المتنقل من خلال أجهزة ذكية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لرجال الأمن في الميدان ونقاط الفرز الأمنية تتمثل في خدمة التأكد من تصاريح الحج و المسح الأمني للأشخاص المستهدفين وذلك بالتحقق بالبصمة أو من خلال رقم الهوية الوطنية أو برقم هوية مقيم في وقت قياسي لا يتجاوز ثواني معدودة .

ويهدف النظام الى تعزيز الإمكانات والقدرات التقنية لرجال الأمن في الميدان ونقاط الفرز الأمني من خلال توفير عدد من الأجهزة الذكية خلال موسم حج هذا العام1438هـ، التي تحتوي على قارئات البصمات والهوية وكاميرا لالتقاط الصور إضافة إلى أنه يمتاز بسهولة الحمل .

ويتميز نظام الخصائص الحيوية المتنقلة بالعديد من المميزات مثل أخذ الخصائص الحيوية غير المسجلين وإرسالها الى نظام معالجة البصمات بمركز المعلومات الوطني والتحقق عن الاشخاص برقم الهوية الوطنية أو برقم هوية مقيم في القوائم الأمنية، إضافة إلى أنه يمتاز بعرض تقارير التسجيل التي تظهر العمليات التي قام بها المشغل في النظام، وصلاحية التحقق من تصاريح الحجاج بالإضافة إلى إمكانية إضافة مخالفة حج بدون تصريح وتسجيلها مباشرةً في قواعد البيانات عبر ارتباطه بمركز المعلومات الوطني، كما أنه يتيح للمشغلين الدخول بالبصمة في النظام.

ويأتي هذا التدشين إتماماً لمراحل العمل التقني والأمني قام به مركز المعلومات الوطني والأمن العام من خلال توظيف التقنية في ميادين العمل الأمني.