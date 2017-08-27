 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان : تواصلنا مع ذوي المتوفين من منسوبي القنصلية وجاري نقل جثامينهم إلى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان : تواصلنا مع ذوي المتوفين من منسوبي القنصلية وجاري نقل جثامينهم إلى المملكة مركز المعلومات الوطني والأمن العام يدشنان نظام الخصائص الحيوية المتنقل للتأكد من تصاريح الحجاج ميدانياً أمير جازان يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تأسيس شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد صالح علي الزبيدي بالأسماء اعتماد  الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات في الباحة وزارة الصحة : الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية طيران الأمن يكثف من طلعاته الجوية في العاصمة المقدسة الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تستقبل الحجاج القطريين أمانة العاصمة المقدسة تنشئ جسرًا جديدًا في دقم الوبر لتسهيل حركة حافلات الحجاج امانة حائل تنهي كافة استعداداتها لعيد الاضحى أمين منطقة نجران المكلف يقف على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح مركز استقبال وضيافة الحجاج بمحطة ” ساسكو ” يواصل حفاوته بضيوف الرحمن

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان : تواصلنا مع ذوي المتوفين من منسوبي القنصلية وجاري نقل جثامينهم إلى المملكة

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان : تواصلنا مع ذوي المتوفين من منسوبي القنصلية وجاري نقل جثامينهم إلى المملكة
واس - إسلام آباد

أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي عن التعازي والمواساة في وفاة عدد من منسوبي القنصلية العامة للمملكة بمدينة كراتشي الذين وافتهم المنية أمس غرقًا قبالة سواحل مدينة كراتشي أثناء قيامهم برحلة بحرية .
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن منسوبي القنصلية وهما (علاء بن عطية القثامي، وعبدالله بن فالح السبيعي ، وفهد ابن الموظف فيحان العصيمي ) قد توفوا غرقًا أثناء السباحة في نزهة بحرية .
وأضاف أن السفارة في إسلام آباد والقنصلية بكراتشي قد اتخذتا ما يلزم من إجراءات بعد التواصل مع أسرهم لنقل جثامينهم إلى المملكة ، مشيدًا بجهود وتعاون المسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية والقوات البحرية الباكستانية مع السفارة في هذا الصدد .
وسأل السفير المالكي المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

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