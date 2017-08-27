 الفريق الحربي يتفقد قوات أمن الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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الفريق الحربي يتفقد قوات أمن الحج

الفريق الحربي يتفقد قوات أمن الحج
المناطق - مكة المكرمة

تفقد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم، عدداً من قيادات قوات أمن الحج، شملت مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، مستمعاً لشرح عن خطة المركز قدمها قائد المركز اللواء عبدالله بن حسن الزهراني المتضمتة لمجمل الأدوار التي يقوم بها المركز للربط بين مختلف القيادات الأمنية المشاركة في حج هذا العام إضافة إلى ما يقدمه من خدمات للجهات المشاركة بما يسهم في تقديم خدمة مثلى لضيوف الرحمن.
كما تفقد قيادة قوة المرور المشاركة في حج هذا العام واستمع لإيجاز من مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد بن أحمد الضبيب، عن الخطط المرورية خلال موسم الحج .
ووقف الحربي على التنظيمات الأمنية المتبعة في طرق المشاة والمركبات في المشاعر المقدسة “منى، عرفات، مزدلفة” ومنشأة جسر الجمرات تابع خلالها آلية تطبيق الخطط المعدة مسبقاً، وأبرز ما تم استحداثه للمشاة من ممرات هذا العام، راجياً من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وصولاً إلى النجاح المأمول بحول الله وقوته.

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