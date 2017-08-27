المملكة تهنئ العراق حكومة وشعبا بمناسبة الانتصار على “داعش” وإستعادة تلعفر

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، (اليوم الأحد 27 أغسطس 2017م) عن تهنئة المملكة العربية السعودية، لجمهورية العراق حكومة وشعبا بمناسبة الانتصار الذي حققته على تنظيم داعش الإرهابي باستعادة قضاء تلعفر.

وأكد المصدر المسؤول وقوف المملكة بكامل إمكانياتها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة لمحاربة الإرهاب والتطرف حتى يتم القضاء عليه.

وكانت القوات العراقية، أعلنت اليوم الأحد تحرير كامل لمركز قضاء تلعفر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وفق ما أفادت به خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة.