 الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من ميدي الساحلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من ميدي الساحلية

الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من ميدي الساحلية
المناطق - اليمن

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا نوعيًا وفرض سيطرته على أجزاء واسعة من مدينة ميدي ‏بعد معارك ضارية مع الميليشيا الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري أن التقدم المحرز جاء إثر هجوم واسع شنه الجيش اليمني، اليوم على مواقع ‏العناصر الانقلابية في مدينة ميدي.

وقال المصدر “إن قوات ‏الجيش اليمني بالمنطقة تُفرض حصارًا مطبقًا على الميليشيا الانقلابية بمدينة ميدي منذ عدة أسابيع قاطعة كافة خطوط الإمداد من كل الاتجاهات.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني فرضت سيطرتها في معارك اليوم على حي الخزان والثريا ‏المحاذية للمدينة ومستشفى المدينة إضافة إلى عدد من التباب الواقعة إلى الجنوب الشرقي ‏لميدي فيما تستمر القوات تنفيذ أعمال تمشيط للأحياء والمناطق التي سيطرت عليها.

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