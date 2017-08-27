 فلسطين تودع 500 حاجاً من أسر الشهداء في برنامج ضيوف خادم الحرمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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فلسطين تودع 500 حاجاً من أسر الشهداء في برنامج ضيوف خادم الحرمين

فلسطين تودع 500 حاجاً من أسر الشهداء في برنامج ضيوف خادم الحرمين
المناطق - واس

انطلقت حافلات حجاج برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوي شهداء فلسطين مساء اليوم من قطاع غزة، تحمل 500 حاج، باتجاه مطار القاهرة بمصر تمهيداً للسفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج.
وأوضح رئيس لجنة حجاج فلسطين محمد الدوسري أن هذا العدد يمثلون الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينين المستفيدين من البرنامج، البالغ إجمالي عددهم 1000 حاج ، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تنتمي لمحافظات “شمال غزة، غزة الوسطى، خان يونس، رفح”.
وأكد الدوسري أن الحافلات المغادرة والمقلة لحجاج فلسطين من ذوي الشهداء ضيوف البرنامج باتجاة مطار القاهرة، حظيت بمتابعة حثيثة من مسؤولي لجنة حجاج فلسطين المنبثقة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، منوهاً بحرص اللجنة على متابعة سير الحجاج حتى وصولهم إلى مكة المكرمة – بإذن الله تعالى -.
ولفت رئيس لجنة حجاج فلسطين الانتباه إلى أنه من المقرر ووفق الخطة المعتمدة للحجاج أن تكون نقطة تجمعهم أمام معبر رفح، لمغادرة قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، حيث جرى التنسيق مع الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات دخولهم إلى جمهورية مصر العربية، وحتى وصولهم لمطار القاهرة الدولي.
وأبان الدوسري أن الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة خصصت رحلات جوية لنقل ضيوف البرنامج من ذو شهداء فلسطين من الأردن ومصر إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

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