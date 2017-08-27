 اتحاد الكرة الإماراتي يمنح الجماهير السعودية 4 آلاف تذكرة مجانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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اتحاد الكرة الإماراتي يمنح الجماهير السعودية 4 آلاف تذكرة مجانية

اتحاد الكرة الإماراتي يمنح الجماهير السعودية 4 آلاف تذكرة مجانية
المناطق - الرياض

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، وذلك نظير تخصيصه لعدد 4.000 تذكرة مجانية للجماهير السعودية الراغبة في حضور مباراة الأخضر الذي يحلّ ضيفًا على شقيقه الأبيض الاماراتي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

حيث سيتم توزيع التذاكر على الجماهير السعودية أمام البوابات الخاصة للجماهير السعودية والتي ينتظر أن يعلن عنها الاتحاد الإماراتي في وقتٍ لاحق.

يشار إلى أن الأخضر السعودي سيلاقي نظيره الإبيض الإماراتي يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

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