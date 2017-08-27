مستثمرون سعوديون يعتزمون ضخ ملياري دولار بمصر

يعتزم مستثمرون سعوديون ضخ 2.1 مليار دولار في مصر لتوسيع استثماراتهم، بحسب بيان الأحد لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وتنوي مجموعة آل الشربتلي بالشراكة مع رجل الأعمال السعودي فهد الشبكشي، بحسب البيان، ضخ المبلغ في توسيع استثماراتها القائمة في مصر لتشمل فنادق وقرى سياحية بشرم الشيخ والغردقة وخط انتاج للأسمنت بالإضافة الى مشروعات تطوير عقاري.

وأوضح رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلي خلال لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في القاهرة أن “الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع الشبكشي (في مصر) تصل إلى نحو 3 مليارات دولار”.

وأصدرت مصر قانونا جديدا للاستثمار في يوليو الماضي يستهدف جذب استثمارات أجنبية للبلاد من أجل رفع نسبة النمو وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية لمواجهة أزمة اقتصادية مصحوبة بنقص حاد في النقد الأجنبي.

وكانت نصر قد التقت كبار المستثمرين السعوديين في جدة في مايو الماضي على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي. وأكدوا خلال الاجتماع اعتزامهم تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.