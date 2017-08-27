 مستثمرون سعوديون يعتزمون ضخ ملياري دولار بمصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مستثمرون سعوديون يعتزمون ضخ ملياري دولار بمصر البحرين: بعض المقيمين في قطر هم من أساء لشعبها وليس جيرانهم وإخوانهم اتحاد الكرة الإماراتي يمنح الجماهير السعودية 4 آلاف تذكرة مجانية فلسطين تودع 500 حاجاً من أسر الشهداء في برنامج ضيوف خادم الحرمين 6 أعطال في آيفون.. أصلحها بيدك في دقيقة مخابرات بلجيكا نبهت برشلونة قبل الهجمات الإرهابية الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من ميدي الساحلية المملكة تهنئ العراق حكومة وشعبا بمناسبة الانتصار على “داعش” وإستعادة تلعفر الفريق الحربي يتفقد قوات أمن الحج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان : تواصلنا مع ذوي المتوفين من منسوبي القنصلية وجاري نقل جثامينهم إلى المملكة مركز المعلومات الوطني والأمن العام يدشنان نظام الخصائص الحيوية المتنقل للتأكد من تصاريح الحجاج ميدانياً أمير جازان يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تأسيس شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية

مستثمرون سعوديون يعتزمون ضخ ملياري دولار بمصر

مستثمرون سعوديون يعتزمون ضخ ملياري دولار بمصر
المناطق - فرانس برس

يعتزم مستثمرون سعوديون ضخ 2.1 مليار دولار في مصر لتوسيع استثماراتهم، بحسب بيان الأحد لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وتنوي مجموعة آل الشربتلي بالشراكة مع رجل الأعمال السعودي فهد الشبكشي، بحسب البيان، ضخ المبلغ في توسيع استثماراتها القائمة في مصر لتشمل فنادق وقرى سياحية بشرم الشيخ والغردقة وخط انتاج للأسمنت بالإضافة الى مشروعات تطوير عقاري.

وأوضح رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلي خلال لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في القاهرة أن “الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع الشبكشي (في مصر) تصل إلى نحو 3 مليارات دولار”.

وأصدرت مصر قانونا جديدا للاستثمار في يوليو الماضي يستهدف جذب استثمارات أجنبية للبلاد من أجل رفع نسبة النمو وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية لمواجهة أزمة اقتصادية مصحوبة بنقص حاد في النقد الأجنبي.

وكانت نصر قد التقت كبار المستثمرين السعوديين في جدة في مايو الماضي على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي. وأكدوا خلال الاجتماع اعتزامهم تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>