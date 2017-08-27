 سعود القحطاني لـ “قذافي الخليج” : المرتزقة الذين أحطتهم حولك لن ينفعوك ولن ينفعك إلا الشعب القطري وأسرتك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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سعود القحطاني لـ “قذافي الخليج” : المرتزقة الذين أحطتهم حولك لن ينفعوك ولن ينفعك إلا الشعب القطري وأسرتك

سعود القحطاني لـ “قذافي الخليج” : المرتزقة الذين أحطتهم حولك لن ينفعوك ولن ينفعك إلا الشعب القطري وأسرتك
المناطق - الرياض

بدأ المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني كشفه الحساب الذي بدأه عن السلطة القطرية، مؤكداً أن أسرة آل ثاني أسرة كريمة ولا يضيرها أنها لا تنتسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وأكد القحطاني في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر» اليوم أن الشعور بالنقص لدى «قذافي الخليج» وعاق والده وتزويره للتاريخ والنسب لا ينطلي على أحد إلا في الواقع الإفتراضي الذي يعيشه.

وأوضح القحطاني في رسالته لقذافي الخليج أن المرتزقة الذين أحطتهم حولك لن ينفعوك ولن ينفعك إلا الشعب القطري الأصيل وأسرتك الكريمة ولكن من يرجو وفاءً من عاق والده ومدعي نسبه.

وقال القحطاني:«جنونك يا»قذافي الخليج«لا تمارسه علي فأنا دون نفسي، أما من هم أكبر مني من ولاة أمرنا وأمرك وتاج رأسك وزمام خشمك فأنت أذل وأحقر من أن تكون ندًا لهم».

واستذكر القحطاني جنون «قذافي الخليج» بقوله «في زياراتي للدوحة ٢٠١١-٢٠١٢، بقصد ثنيك عن جنونك وأنت بمجلسك باللباس العسكري المموه وأمامك شاشات للقنوات الفضائية تتوسطها الجزيرة، ما زلنا نتندر حتى اليوم على جنونك وأنت كل دقيقة ترفع السماعة وتتصل: قولوا لهم ينقلون المظاهرات من الشارع الفلاني إلى الشارع العلاني».

وأضاف القحطاني «ومازلت أذكر حين شاهدتك في مجلسك بذات»اللباس العسكري«وأنت ترفع السماعة وتوجه وتقول: اضربوا بالمنطقة الفلانية بالطيارات!، وبذات الجلسة تتكلم عن ليبيا وتقول: سأتصل بالقوات الخاصة القطرية وأعطيهم أمر بالقبض على فلان واقتحام المكان الفلاني».

وذكر القحطاني «مازلت أذكر كذبك بعدها حين حضرت ذليلًا كسيرًا لدى الكبار وأنت تحلف وتقسم أن لا دور لك بالثورات وانك لا تدعم الإخوان، ذاكرة قطط أم جنون فعلي».

وتابع «مازلت أذكر انهيارك بشهادة الحمد الثاني وأنت تطلب استراحة من الكبار بادعاء وعكة صحية تعكس حجم»الضغط«الذي أصابك من الموقف».

وأشار القحطاني إلى أن المراجل لا تشترى بالمال والمؤامرات والخسة وتزوير التاريخ يا «قذافي الخليج»، مضيفاً «إن زدت زدنا، ومسرحية تنازلك عن الحكم سأذكرها قريبًا بالتفصيل فتجهز».

 

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