الهلال الأحمر بمكة يتلقى 707 بلاغات وينقل 5 حالات عبر الإسعاف الجوي

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة يوم أمس (707) بلاغًا في العاصمة و المشاعر المقدسة، تم نقل (244) حالة للمستشفيات القريبة منها وعلاج (342) حالة وبلغ عدد البلاغات التي باشرتها فرق الإسعاف منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة (2459) حالة

وسجلت العاصمة المقدسة العدد الأكبر في تلقي البلاغات والحالات بـ (421) حالة و (131) حالة بالحرم المكي الشريف فيما كانت عدد الحالات بمشعر منى (34) حالة و (84) حالة باشرتها المراكز الموسمية و (18) حالة في عرفات.

وأفادت الإحصائية أن عدد الحالات المسجلة للحجاج بلغت (407) حالة بينما بلغت الحالات التي تم مباشرتها لغير الحجاج (179) حالة، أما إجمالي الحالات المسجلة حسب الجنسيات فقد بلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها للسعوديين في مكة والمشاعر المقدسة (118) حالة ولغير السعوديين (424) حالة، بالإضافة الى (44) حالة من مجهولي الهوية.

وبلغ عدد الحالات المرضية التي باشرتها فرق الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة والمشاعر (445) حالة بلغ عدد الحالات من الامراض التنفسية (60) حالة والامراض القلبية (37) حالة والمصابين من الامراض الهضمية (36) حالة و(26) حالة مصابين بأمراض السكري بالإضافة الى (40) حالة من الامراض الحرارية و(140) حالة مصابة بضعف عام .

كما بلغ عدد الحالات التي باشرتها فرق الهلال الاحمر نتيجة الاصابات (125) حالة وكانت أبرز الحالات الناتجة عن الإصابات حالات السقوط من الأعلى بـ (51) حالة و حوادث السير بـ (49) حالة و (7) حالات مشاجرة و (10) حالة لأسباب أخرى، واختتمت الهيئة بيانها الإحصائي بعدد الحالات التي باشرتها الفرق الأخرى التابعة للهلال الأحمر بأنواعها حيث قام فرق الدراجات النارية بتقديم الخدمة الاسعافية الطارئة ل(20) حالة وفرق الاستجابة المتقدمة (71) حالة وبلغ عدد الحالات الاسعافية التي نقلها الاسعاف الجوي (5) حالات .