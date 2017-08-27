الجوازات تصدر 18 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في منطقة مكة المكرمة 18 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصرح.

وشملت العقوبات الصادرة بحق هؤلاء المواطنين والمقيمين السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.

وفيما يلي أسماء المخالفين والعقوبات الصادرة بحقهم:

– سميع الله رستم : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل .

– محمد عمار الثبيتي : السجن 15 يوماً وغرامة 130ألف ريال مع التشهير .

– أحمد عبدالرحمن إبراهيم: السجن 15 يوماً وغرامة 20ألف ريال مع التشهير .

– عنايت الله أمير لايق: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– عبدالله عويض الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 140ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.

– عيسى مقبل الصبحي : السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.

– مستور ستر العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

– يحيى موسى الزهراني : السجن 15 يوماً وغرامة 30ألف ريال مع التشهير,ومصادرة وسيلة النقل .

– عبدالرحمن سمير الحربي : السجن 15 يوماً وغرامة 80ألف ريال مع التشهير.

– حسن فالح محمد الجهني : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.

– محمد بار بخش : السجن 15 يوماً وغرامة 20ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– آدم أبوبكر مصطفى : السجن 15 يوماً وغرامة 15 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– إبراهيم أحمد الزبيدي : السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير .

– عبدالله مطلق اللحياني : السجن 15 يوماً وغرامة 40ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل .

– بدر راشد الجهني : السجن 15 يوماً وغرامة 30ألف ريال مع التشهير .

– رشيد مسفر المرواني : السجن 15 يوماً وغرامة 70ألف ريال مع التشهير .

– أحمد سعد الشنبري : السجن 15 يوماً وغرامة 60ألف ريال مع التشهير.

– علي حسن فقيهي : السجن 15 يوماً وغرامة 20ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.