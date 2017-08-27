 “الأخضر” يختتم استعداداته في جدة والبعثة تغادر إلى الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الأخضر” يختتم استعداداته في جدة والبعثة تغادر إلى الإمارات

“الأخضر” يختتم استعداداته في جدة والبعثة تغادر إلى الإمارات
المناطق - جدة

غادرت قبل قليل بعثة منتخبنا الوطني الأول على متن طائرة خاصة مقدمة من الناقل الوطني “الخطوط السعودية” عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى مطار العين الدولي بالإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مواجهة الجولة التاسعة أمام منتخب الإمارات الشقيق ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018، حيث يترأس بعثة منتخبنا رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.

هذا وقد واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عصر اليوم الأحد تدريباته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبدأت الحصة التدريبية المغلقة التي حضرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عرت بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع، ليختتم المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها الطريقة التي سيلعب بها الأخضر مواجهته أمام منتخب الامارات.

وعلى صعيد متصل فضل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني إراحة اللاعب محمد البريك على التدريبات لشعوره ببعض الألم في كاحل القدم، فيما عاود اللاعب ناصر الشمراني تدريباته بعد الراحة التي منحها له مدرب منتخبنا مارفيك، فيما تقرر أن يجري الأخضر مساء يوم غدٍ الاثنين حصة تدريبية على استاد هزاع بن زايد عند الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .

من جانب آخر يعقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول السيد بيرت فان مارفيك ظهر يوم غدٍ الاثنين عند الساعة 12:15 المؤتمر الصحفي بإستاد هزاع بن زايد و ذلك للحديث عن مواجهة منتخبنا الوطني مع شقيقه منتخب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم .

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