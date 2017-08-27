 بالفيديو.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لسحق أرسنال برباعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لسحق أرسنال برباعية

بالفيديو.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لسحق أرسنال برباعية
المناطق - الرياض

ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بضيفه أرسنال، بأربعة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، وذلك، في قمة مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول، حملا توقيع كل من، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، في الدقيقتين (17 و40) على الترتيب، وضاعف الريدز النتيجة في الشوط الثاني، بإضافته هدفين آخرين عبر كل من، المصري محمد صلاح، ودانيل ستوريدج، عند الدقيقتين (57 و77)، على التوالي، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “انفيلد”.

وحقق ليفربول، بذلك، انتصاره الثاني على التوالي، مقابل تعادل واحد في الجولة الأولى، ورفع رصيده بالتالي إلى 7 نقاط، ويحتل مركز الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر يونايتد، الذي تغلب بدوره على ليستر سيتي، وبالنتيجة ذاتها، بهدفين نظيفين.

بينما مني أرسنال بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل فوز وحيد، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس عشر، في جدول ترتيب الدوري.

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