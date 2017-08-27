 مصر.. هروب سجناء بعد إطلاق نار على سيارة ترحيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصر.. هروب سجناء بعد إطلاق نار على سيارة ترحيل

مصر.. هروب سجناء بعد إطلاق نار على سيارة ترحيل
المناطق - وكالات

أطلق مجهولون النار على سيارة لترحيل السجناء جنوبي القاهرة، الأحد، مما أدى إلى هروب عدد منهم، حسبما أفادت مصادر أمنية مصرية “سكاي نيوز عربية”.

وجراء الحادث هرب 7 سجناء على الفور، قبل أن يتم القبض على 5 منهم لاحقا، فيما لا يزال سجينان هاربين حتى الآن.

ووقع الحادث على طريق الأوتوستراد بالمعادي جنوبي القاهرة، أثناء نقل المتهمين إلى السجن.

وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة لمطاردة الهاربين المتبقيين، حسب مراسلنا.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في مصر، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، لكنها أحيانا ما تمتد إلى مناطق أخرى في الجمهورية.

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