حاج قطري: السعودية سهلت كل الإجراءات لنا ولم نجد إلا الترحيب “فيديو”

قال الحاج القطري صالح المري، إنه منذ أن عبر منفذ سلوى الحدودي مع السعودية، وجد كل التسهيلات المقدمة من الحكومة السعودية، سواء من الجانب الأمني في إنهاء الإجراءات، أو الحكومية في الإرشاد إلى الطريق.

وأضاف المري لـ”سكاي نيوز عربية” أنه خلال عبوره نقاط التفتيش منذ دخوله الأراضي السعودية، حتى وصوله إلى مكة المكرمة، لم يجد إلا الترحيب.

وتابع “مجرد أن يعرف رجال الأمن أنني حاج قطري، تسهل مهامي”.

وتوجه الحاج القطري بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي استضاف الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

وكانت السلطات القطرية قد عمدت إلى حجب رقم كانت قد خصصته السعودية للقطريين الراغبين في تأدية مناسك الحج هذا العام، في خطوة تؤكد إصرار الدوحة على التضييق على مواطنيها وتسييس الحج، وهو ما رفضه الحجاج القطريون الذين توافدوا على مكة بأعداد فاقت ما سجل في الأعوام الماضية.

وقد أثنى الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على الخدمة المقدمة من قبل المسؤولين السعوديين للتسهيل على الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج.

وقال آل ثاني في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر: “أشكر المسؤولين في السعودية على تزويدي بالأرقام ووضعها بالتصميم السابق لسهولة تداوله وتفانيهم في خدمة حجاج بيت الله”.

وأوضح في تغريدة سابقة “أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية.”