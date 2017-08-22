الأمير محمد بن عبدالعزيز : تأسيس شركة طريق الحرير يواكب الرؤية الطموحة لنماء الوطن وتشجيع الاستثمار بجازان

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – إثر التوقيع على مذكرة تأسيس شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية لتشجيع الاستثمار في مدينة جيزان .

وأكد سموه إن قيادتنا الرشيدة دأبت على الاهتمام بكافة مناطق المملكة وتنميتها والعمل المستمر على تطويرها ، مبينا أن تأسيس شركة طريق الحرير السعودية والتي ستكون بالشراكة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وشركة أرامكو وشركة صينية تمثل مقاطعتين في الصين ، سيكون له دور بارز في تعزيز القدرات الاقتصادية وتنمية الموارد واستثمار كافة الإمكانات بمنطقة جازان ، خاصة وأن الشركة من المتوقع أن تكون أكبر منصة متقدمة للعلاقات بين المملكة والصين بهدف جذب الاستثمارات الصينية لمختلف القطاعات الصناعية .

وأشار سموه أن تأسيس الشركة وكذلك التوقيع على مذكرات التفاهم ومشاريع التعاون الثنائية بين المملكة والصين والتي جرى التوقيع عليها مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد تشانغ قاو لي , جاءت تأكيدا لرؤية المملكة 2030 ، وخطواتها الطموحة لتعزيز الاستثمارات ، وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن .

وأبرز سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ما تمتاز به منطقة جازان بموقعها الاستراتيجي ومقوماتها الاقتصادية والسياحية والصناعية والزراعية , وما تضمه من تنوع جغرافي ، إلى جانب المشروعات المتطورة التي تشهدها مدينة جازان الاقتصادية ، فضلا عن ما تضمه جامعة جازان من كليات علمية بتخصصات متميزة ، وكذلك المعاهد الفنية والكليات التقنية ، التي تخرج كل عام مئات الشباب من أبناء المنطقة وأبناء الوطن القادرين على مواكبة كافة التطورات ، والمؤهلين للعمل بكل كفاءة واقتدار في كافة المواقع والتخصصات العلمية والصناعية .

و سأل سموه الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .