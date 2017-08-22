 كشافة التدريب التقني تنفذ برنامج “البرنامج المهني للصيانة التطوعية” بمخيمات عرفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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كشافة التدريب التقني تنفذ برنامج “البرنامج المهني للصيانة التطوعية” بمخيمات عرفة

كشافة التدريب التقني تنفذ برنامج “البرنامج المهني للصيانة التطوعية” بمخيمات عرفة
المناطق - محمد الغبيشي
تواصل كشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاركة في حج هذا العام ممثلة بعدد من الفنيين في التقنية الكهربائية والتمديدات الصحية والتكييف من الكلية التقنية بالإحساء ، بتنفيذ “البرنامج المهني للصيانة التطوعية” لمخيمات عرفة . ويعمل الشباب السعودي على ثلاث فترات يومياً لصيانة مرافق المخيمات بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة وبعثات الحج التي تقوم بتجهيز مخيمات الحجاج بمشعر عرفات، حيث يواصل المهنيون دورهم  في صيانة المخيمات وسط متابعة ومساندة من مختلف الجهات الحكومية، كلاً حسب اختصاصه.

ويعمل المهنيون السعوديون بشكل متوازن حسب ما يردهم من طلبات الصيانة وحسب تنوع الخيام ومساحاتها وذلك لتحقيق أعلى درجات السلامة ، سواء بالنسبة لتوصيلات الكهرباء الآمنة والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ، أو صيانة دورات المياه المتنقلة ، ونؤكد فرق الصيانة السعودية التي تعمل على فترات متناوبة جاهزيتها لتنفيذ متطلبات الصيانة الشاملة حسب التخصصات التقنية والمهنية المتوفرة على مدار أربعا وعشرين ساعة مهيئين أنفسهم بالعدد والأدوات الفنية .

ويعد البرنامج المهني للصيانة التطوعية أحد برامج المسئولية الإجتماعية للمؤسسة والذي تشارك به في مناسبات وطنية واجتماعية مختلفة مستهدفة خدمة الإنسان والمكان ، ونشر ثقافة العمل التطوعي المهني لدى منسوبي المؤسسة التي تعمل ضمن استراتيجيتها على دعم استقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب للاستفادة منهم في البرنامج ، والتخطيط الأمثل للبرامج التطوعية المستقبلية التي تساهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن .

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشارك في حج هذا العام للمرة الرابعة عشر على التوالي ، حيث عملت هذا العام على تأهيل ما يقارب من مائتي جوال وكشاف من خلال عدد من الدورات والمحاضرات كقراءة الخرائط والمسح والإرشاد ودورة فن التعامل مع ضيوف الرحمن، وتلقيهم عدد من المحاضرات التوجيهية والبرامج الصحية الوقائية بمجالات الاسعافات الأولية وأساسيات التعامل مع الحريق والبرنامج المهني للصيانة التطوعية ، بالإضافة إلى برامج أخرى هامة منها الحلاقة الآمنة وبرنامج إصلاح السيارات المتعطلة على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات العاملة في الحج .

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