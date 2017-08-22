القدس.. دعوات إلى “شد الرحال للأقصى” الثلاثاء

دعت المرجعيات الدينية في مدينة القدس المحتلة، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى بشكل مستمر خاصة الثلاثاء المقبل، من أجل “صد أي اعتداء محتمل يمكن أن يتعرض له وللحفاظ عليه وإعماره”.

وقالت المرجعيات الدينية في بيان، الأحد، إن “القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى استفزازي غير شرعي ولا قانوني ولا إنساني، وصادر عن سلطة غير مسؤولة، فالأقصى للمسلمين وحدهم”.

وأضافت: “التجاوزات والاعتداءات الاحتلالية لم ولن تكسب اليهود أي حق في المسجد الأقصى”.

وأشادت المرجعيات الدينية بـ”الشعب الفلسطيني الصابر المرابط في مدينة القدس وفلسطين، على مواقفهم الإيمانية الثابتة بحق المسجد الأقصى، وتمسكهم بحقهم الشرعي في فلسطين”.

وفي وقت سابق، سمحت السلطات الإسرائيلية لأعضاء الكنسيت باقتحام باحات الأقصى، وقررت الشرطة الإسرائيلية تنفيذ القرار اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وفي أكتوبر ا2015 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع أعضاء الكنيست من دخول الأقصى، لتفادي تصعيد المواجهات في الضفة الغربية والقدس، نتيجة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على المسجد.