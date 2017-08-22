 مدير الدفاع المدني يزور مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير الدفاع المدني يزور مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة

مدير الدفاع المدني يزور مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة
المناطق - واس

زار معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ،مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية.
وتجول معاليه على مرافق المركز مستمعاً لشرح من قائد المركز اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح وأركانات المركز، عن كيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة، وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها مركز 911 المرتبط بمنصة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة.
ووقف على الإضافة التي شهدها مركز 911 وهي انضمام متحدثين بعدة لغات أجنبية الأكثر انتشار إضافة لقسم النساء المؤهلات علمياً اللاتي أصبحن ضمن منظومة استقبال البلاغات , واطلع على قسم ترحيل البلاغات مستمعاً لإيجاز عن آلية التعامل معها وتمريرها للجهات المختصة ذات العلاقة في صورة تكاملية لضمان سرعة التجاوب والمباشرة الفورية بمنتهى الدقة , ثم المرور على قاعة المتابعة الأمنية التي تحتوي على كاميرات عالية الدقة والجودة تضمن استدامة تحقيق أعلى معايير الأمن السلامة لحجاج بيت الله الحرام ، وصولاً لتشغيله، كما تمت مناقشة بعض المبادرات التي يمكن أن تسهم بسرعة بالاستجابة لفرق للدفاع المدني بالميدان .
وفي ختام الجولة، أشاد معالي مدير عام الدفاع المدني بالجهود المبذولة من قيادات ومنسوبي المركز في ظل متابعة واهتمام سمو وزير الداخلية وبإمكانات المركز المتطورة .

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