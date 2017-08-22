وزير الحج والعمرة يدشن لقاء متطوعي ومتطوعات برنامج “كن عونا” في مكة المكرمة

دشن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن اليوم، لقاء متطوعي ومتطوعات برنامج “كون عونا” للأعمال التطوعية خلال موسم الحج ١٤٣٨هـ بحضور وكيل وزارة الحج للشؤون الحج المشرف على البرنامج الدكتور حسين الشريف، وعدد من المهتمين في المجال التطوعي ، إضافه إلى المتطوعين في موسم الحج.

وأوضح معاليه في كلمته خلال الحفل ، أن هذه المبادرة تجسد دعم وزارة الحج والعمرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي ،مبدياً اعتزازه بشباب وفتيات المملكة الذين وظفوا مهاراتهم، وخبراتهم تطوعاً لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد بالمتطوعين الذين تبرعوا بوقتهم، وجهدهم من أجل خدمة الحجاج، مطالباً الجميع باستشعار عظم المسؤولية تجاه ضيوف الرحمن الذين تشرف المملكة العربية السعودية بخدمتهم .

من جانبه أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المشرف على برنامج “كن عونا” أن البرنامج خطوة أولية تشمل جميع أعمال التطوع في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، والمعتمرين، والزوار ، وستتبعها المرحلة الثانية، والثالثه بمتابعة من معالي وزير الحج والعمرة.

وأضاف أن موقع البرنامج شهد تسجيل أكثر من ٢٩٣٥ متطوعاً، وأكثر من ٢٤ فريقاً في الفترة من ١٥ ذي القعدة بداية انطلاقته ، وحتى ٣٠ من الشهر نفسه،مشيراً إلى أن الفئات التي سجلت تراوحت أعمارهم من 18 – 40 عاماً نسبة الذكور منهم ٦٢ % من إجمالي المتقدمين .

وبين أن المجال الإداري كان أكثر طلباً للمتقدمين على المنصه ، في حين بلغت نسبه المتقدمين الذين لن يسبق لهم العمل في المجال التطوعي ٨٦ % ،كاشفاً أن ٦٢ % من المتقدمين يحملون درجة البكالوريوس ، و٢٠ % من المتقدمين يحملون الشهادة الثانوية، و١٠ % من حاملي الشهادات العليا.

وأفاد الشريف ، أن المتقدمين من أبناء المملكة بلغ ٦١ % ،فيما توزعت النسب الأخرى على متقدمين من الجنسية المصرية ، واليمنية ، والسودانية ، والباكستانية .

وأبان أن محافظة جدة احتلت المرتبة الأولى في أعداد المتقدمين على منصة برنامج “كن عونا”، بواقع ٦٩٣ متطوعا، تلتها منطقة الرياض بـ ٦٠٥ متطوعين، ثم مكة المكرمة بـ ٥٧٢ متطوعا ، فالمدينة المنورة بـ ٢٦٩ متطوعا ،ثم عسير بـ ١٣٥ متطوعا.

يذكر أن مبادرة “كن عوناً” التطوعية، أعلن عنها في وقت سابق معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ، بهدف استقطاب المتطوعين والمتطوعات الراغبين في خدمة حجاج البيت الحرام، من خلال العمل الإداري، والميداني، والتوجيه ، والإرشاد في المشاعر المقدسه ،وتوظيف طاقاتهم وجهودهم ومهاراتهم وتخصصاتهم في مجالات العمل التطوعي في موسم حج هذا العام من خلال منصة “كن عوناً” http://volunteer.haj.gov.sa