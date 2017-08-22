 خلال 8 أشهر.. إجراء 465 عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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خلال 8 أشهر.. إجراء 465 عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام

خلال 8 أشهر.. إجراء 465 عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام
المناطق - محمد الغبيشي

اجريت في مستشفى الإيمان العام بالرياض (465) عملية جراحية للوجه و الفكين ما بين عمليات صغرى وعمليات كبرى معقدة وذلك خلال الثمانية أشهر الماضية منذ افتتاح قسم الوجه والفكين في المستشفى , حيث بلغ عدد العمليات الصغرى تحت التخدير الموضعي ( 440 ) عملية كعلاج اضراس العقل المطمورة , وتفريغ خراجات الأسنان , وخزعات الانسجة , وتثبيت الكسور بجبيرة معدنية بدون جراحة وتجريف حويصلات .
فيما بلغ عدد العمليات الكبرى تحت التخدير العام ( 25 ) عملية تشمل تثبيت كسور عظام الوجه بالشرائح المعدنية , وترميم قاع العين بشبك معدني , وعلاج الشفة الارنبية جراحياً , وتفريغ خراجات ناتجة عن العدوى وجميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد .
الجدير بالذكر ان قسم جراحة الوجه والفكين قد تم افتتاحه شهر ربيع الأول من العام الحالي 1438هــ ويضم نخبة من الأطباء والكوادر المؤهلة في هذا التخصص ومجهز بكافة الاجهزة والاحتياجات اللازمة لتشخيص وعلاج وجراحة الوجه والفكين.
وقد قدم مدير المستشفى الدكتور عمر باقادر شكره وتقديره للقسم على جهودهم المميزة ونجاحهم في إجراء هذا العدد من العمليات خلال هذه الفترة متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

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