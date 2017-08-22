ميودراغ يفرض الحديد والجزائيات على لاعبي الاتفاق

فرض مدرب الاتفاق الصربي ميودراغ يسيتش تدريبات تقوية للاعبي الفريق عبر تخصيص الفترة الصباحية من تدريب الأمس للتدريب في صالة الحديد، فيما خصص الفترة المسائية للتدريبات المنوعة ما بين اللياقية والفنية، والتي كان من بينها حصة خاصة لتنفيذ ركلات الجزاء.

وقرر يسيتش الاكتفاء اليوم الأحد بتدريب مسائي، وذلك لتخفيف الحمل البدني على اللاعبين، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة هجر الودية، والتي ستجمع الفريق بعد غدٍ الاثنين على ملعب عبدالله الدبل.

من جهة ثانية دخل مهاجم الفريق محمد الصيعري في مرحلة متقدمة في برنامجه العلاجي حيث يواصل برنامج التأهيلي مع الجهاز الطبي استعداداً لعودته للتدريبات الجماعية بعد الكدمة التي تعرض اها في مواجهة النصر الأخيرة في الدوري.