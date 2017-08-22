فريق يدا بيد نحو القمة يقيمون دورة لغة الإشارة للحاجيات وزيارة مصنع الزمازمة

تشرف فريق يدا بيد نحو القمة من المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية تحت إشراف أستاذة ياسمين البحيري ورئيسة الفريق مريم سرحان والمساعدات آلاء مداح اعتماد غزاوي سحر بشناق وعضوات الفريق أفنان بانه حنان بانه- رولا بحه- سارة المولد – وجدان بانه – روان بانه – حنين شربيني – رحاب شربيني – رغد – مها تونسي – إيثار بانه – ريهام بوشة – رهف بانه – احلام اللقماني – هدى زقزوق – رؤى مرسي – روثانا اللحياني – أمجاد مداح – باستقبال الأستاذ ولاء البركاتي في دورة أساسيات لغة الإشارة وقد تفاعل الحجاج بشكل ممتاز مع الأستاذ مما كان حافز لنا للاستمرار في الإبداع بتقديم كل جديد للحجاج وبكل فخر وكل سرور

كما اختتموا يومهم برحلة للحاجيات السودان لمصنع الزمازمة الموحد بقيادة مساعدات الفريق سحر بشناق و اعتماد غزاوي والعضوة مها تونسي ومع مساعدة فريق الطوافة تميزنا الاستاذة منيرة دقنة وكان عدد الحاجيات ٢٥ حاجية وقد سر الحاجيات بهذه الرحلة و خصوصا وقد ابدى فريق الاستقبال بالقسم النسائي برئاسة الاستاذة نوال عبده مما زادهم سعادة و تم التقاط بعض الصور التذكارية مع شخصية لبس الزمزي ومع الاكان التراثية و فيها قدمت وزيرة الشؤون الإجتماعية جنوب دار فور السودان / خادمة الله محمد عبد الرحمن نايبة عن المجموعة بشكرها للفريق الميداني بالمؤسسة وللقسم النسائي بمصنع الزمازمة الموحد على حسن التقديم والاستقبال والشرح الوافي .