شاهد.. حجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار “هارفي”

أظهرت مشاهد التقطها طائرة بدون طيار للمناطق التي ضربها إعصار “هارفي” في الولايات المتحدة الأمريكية، حجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار، وما نتج عنه من فيضانات جارفة أجبرت السلطات على إخلاء العديد من المناطق الساحلية على طول خليج أمريكا.

ولقي شخصان، على الأقل، مصرعهما، جراء استمرار العاصفة الاستوائية هارفي في جنوب شرقي ولاية تكساس الأميركية.

وأعلن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة هاريس، وفاة شخص واحد في وقت متأخر من السبت في المقاطعة، ولم يحدد المكتب سبب الوفاة.

ورجح غاري نورمان، المتحدث باسم مركز عمليات الطوارئ في هيوستن، أن تكون امرأة خرجت من سيارتها في مياه مرتفعة، وقد تم العثور عليها من قبل الجيران على بعد حوالي 30 مترا بعيدا عن المركبة. وأوضح نورمان أنه تم إعلان وفاة المرأة من قبل طبيب في مكان الحادث.