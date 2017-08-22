عبدالله آل ثاني للقطريين: أنهوا مصالحكم في المملكة قبل قفل المنافذ

دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، القطريين من أصحاب الحلال ومن لهم مصالح في السعودية، إلى إنهاء وضعهم بسرعة قبل إعادة قفل المنافذ بعد الحج

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل منتصف الشهر الجاري الشيخ عبدالله بن علي في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، وأكد حينها حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام.

وتوسط الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في لقائه مع خادم الحرمين الشريفين ونائبه الأمير محمد بن سلمان لأهله في قطر؛ لتيسير أمور حجهم، وكذلك تيسير زيارات الشعب القطري الشقيق لأقاربهم وأهاليهم في المملكة.

وبعد قبوله وساطة الخير، أمر الملك سلمان في 17 أغسطس بتسهيل دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية.

وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد أن العلاقات مع قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ.