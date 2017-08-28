 العمل تتفاعل مع حالة “يتيمة الطائف”: تمت مباشرة الحالة وزيارتها من قبل “الضمان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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العمل تتفاعل مع حالة “يتيمة الطائف”: تمت مباشرة الحالة وزيارتها من قبل “الضمان”

العمل تتفاعل مع حالة “يتيمة الطائف”: تمت مباشرة الحالة وزيارتها من قبل “الضمان”
المناطق - الرياض

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه تمت مباشرة حالة الفتاة اليتيمة في إحدى قرى جنوب الطائف، وزيارتهم من قبل مكتب الضمان وجارٍ اتخاذ اللازم.

جاء ذلك بعد أن وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة بدراسة حالة فتاة جنوب الطائف التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة معالجتها.

وذكرت الفتاة في المقطع أنها يتيمة تسكن في قرية جنوب الطائف مع أربع من شقيقاتها وشقيق آخر، مضيفة أنهم يعيشون تحت خط الفقر، مطالبة النظر في وضعهم المعيشي من صعوبة حياتهم اليومية، حتى أنها حاولت أن تقاوم الظروف فدخلت في مشروع، إلا أنه كتب له الفشل، إضافة إلى أنها وشقيقاتها يحملون مؤهلات ولم تسعفهم في التوظيف.

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