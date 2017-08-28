 “مدني الرياض” يحقق مع أحد منسوبيه لتصويره متوفى بحادث.. ويؤكد: ما قام به تصرف فردي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“مدني الرياض” يحقق مع أحد منسوبيه لتصويره متوفى بحادث.. ويؤكد: ما قام به تصرف فردي المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم على مسجد في كابول العمل تتفاعل مع حالة “يتيمة الطائف”: تمت مباشرة الحالة وزيارتها من قبل “الضمان” جيش فنزويلا يتأهب لمواجهة الهجوم الأمريكي المحتمل بعد تهديد ترامب عبدالله آل ثاني للقطريين: أنهوا مصالحكم في المملكة قبل قفل المنافذ شاهد.. حجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار “هارفي” دراسة تحذر من تناول “الفيتامينات” بكثرة.. يزيد فرص الإصابة بالسرطان فريق يدا بيد نحو القمة يقيمون دورة لغة الإشارة للحاجيات وزيارة مصنع الزمازمة “فيصل السليس” يحصل على درجة الماجستير تخصص إعلام وعلاقات عامة ميودراغ يفرض الحديد والجزائيات على لاعبي الاتفاق خلال 8 أشهر.. إجراء 465 عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام ” الإحصاء ” : أكثر من 35 ألف موظف يقدمون خدمات النقل والبريد لضيوف الرحمن

“مدني الرياض” يحقق مع أحد منسوبيه لتصويره متوفى بحادث.. ويؤكد: ما قام به تصرف فردي

“مدني الرياض” يحقق مع أحد منسوبيه لتصويره متوفى بحادث.. ويؤكد: ما قام به تصرف فردي
المناطق - الريلض

أوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض ، الرائد محمد الحمادي ، أنه تم التعرف على مستعرض جهاز جوال الشاب المتوفي في حادث مروري، مؤكداً أنه سيتم التحقيق معه ومعاقبته بموجب النظام، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أسرة الشاب المتوفي وتقديم الاعتذار لهم على ما قام به.

وأكد “الحمادي” أن هذا عمل غير مقبول ويعد هذا التصرف عمل فردي لا يمثل رجال الدفاع المدني الحريصين على حرمة الأموات والذي يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح.

وفي نهاية تصريحه قدم الرائد الحمادي باسم كافة منسوبي الدفاع المدني أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشاب، مكرراً اعتذاره الشديد لهم سائلاً الله سبحانه وتعالى المغفرة للشاب وأن يسكنه فسيح جناته.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>