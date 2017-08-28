“مدني الرياض” يحقق مع أحد منسوبيه لتصويره متوفى بحادث.. ويؤكد: ما قام به تصرف فردي

أوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض ، الرائد محمد الحمادي ، أنه تم التعرف على مستعرض جهاز جوال الشاب المتوفي في حادث مروري، مؤكداً أنه سيتم التحقيق معه ومعاقبته بموجب النظام، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أسرة الشاب المتوفي وتقديم الاعتذار لهم على ما قام به.

وأكد “الحمادي” أن هذا عمل غير مقبول ويعد هذا التصرف عمل فردي لا يمثل رجال الدفاع المدني الحريصين على حرمة الأموات والذي يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح.

وفي نهاية تصريحه قدم الرائد الحمادي باسم كافة منسوبي الدفاع المدني أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشاب، مكرراً اعتذاره الشديد لهم سائلاً الله سبحانه وتعالى المغفرة للشاب وأن يسكنه فسيح جناته.