شاهد.. رجل يشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإجباره على استئناف التلاوة

حظى مقطع فيديو لرجل مصري وهو يشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإرغامه على استئناف تلاوة القرآن بعد انتهائه منها على انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو، الشيخ وهو يتلو القرآن في أحد المآتم في محافظة الشرقية، وعندما أوشك على الانتهاء، وقف العديد من المستمعين المعجبين بتلاوته، يطالبونه بمواصلة التلاوة، وكان من بينهم شخص أشهر سلاحا أبيض (مطواة) في وجه الشيخ لإجباره على استئناف التلاوة من جديد، وهو ما استجاب له القارئ إذ عاود تلاوته من جديد بقراءة سورة الفاتحة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن الشيخ قوله، “فوجئت برد فعل الرجل وأقسم بأنني إذا لم أقرأ سورة الفاتحة سيحدث أعمالا تخريبية بسيارتي”، نافيا تهديده بالاعتداء عليه شخصيا.