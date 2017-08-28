 12 سبتمبر.. آبل تطرح نسختي آيفون 7S و7S بلس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. صراع الروبوتات أسينسيو ينقذ الريال من السقوط أمام فالنسيا حزب صالح يصدر بيان بعد اشتباكات صنعاء.. وهذا ما توعد به 12 سبتمبر.. آبل تطرح نسختي آيفون 7S و7S بلس شاهد.. رجل يشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإجباره على استئناف التلاوة حملة تبحث الأساليب القانونية للحصول على حقوق الشهداء من إرهاب قطر “مدني الرياض” يحقق مع أحد منسوبيه لتصويره متوفى بحادث.. ويؤكد: ما قام به تصرف فردي المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم على مسجد في كابول العمل تتفاعل مع حالة “يتيمة الطائف”: تمت مباشرة الحالة وزيارتها من قبل “الضمان” جيش فنزويلا يتأهب لمواجهة الهجوم الأمريكي المحتمل بعد تهديد ترامب عبدالله آل ثاني للقطريين: أنهوا مصالحكم في المملكة قبل قفل المنافذ شاهد.. حجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار “هارفي”

12 سبتمبر.. آبل تطرح نسختي آيفون 7S و7S بلس

12 سبتمبر.. آبل تطرح نسختي آيفون 7S و7S بلس
المناطق - وكالات

فيما أفادت تقارير مسربة بأن «آيفون 8» المنتظر إطلاقه في سبتمبر القادم، سيكون متاحا للمستخدمين بـ999 دولارا أمريكيا في طرحه الأولي، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ستُبقي «آبل» سعر «آيفون 8» ذي سعة تخزين 64 غيغابايت أقل من ألف دولار أمريكي، وستكون الأجهزة ذات السعة التخزينية الأعلى بسعر أعلى 100 دولار.

وتشير التسريبات إلى أن أبل ستطلق هاتفها الجديد في 12 من الشهر القادم، وسيكون متاحا في الأسواق للمستخدمين في 22 من الشهر ذاته.

وسيأتي «آيفون 8» الجديد بميزة الشحن اللاسلكي، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها «آبل» هذه الميزة في هواتفها الذكية، إضافة إلى التعرف على المستخدم من الوجه، ومن المقرر أن يشهد حدث الإعلان عن «آيفون 8»، إطلاق أجهزة جديدة من «آبل»، من بينها «آيفون 7S» و«7S بلس»، إضافة إلى تلفزيون 4K، وساعة ذكية جديدة.

وتشير المعلومات إلى أن حفلة إطلاق «آيفون 8» ستكون على مسرح ستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة «آبل»، وهو مقر جديد يقام عليه للمرة الأولى حدث من هذا القبيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>