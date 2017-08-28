12 سبتمبر.. آبل تطرح نسختي آيفون 7S و7S بلس

فيما أفادت تقارير مسربة بأن «آيفون 8» المنتظر إطلاقه في سبتمبر القادم، سيكون متاحا للمستخدمين بـ999 دولارا أمريكيا في طرحه الأولي، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ستُبقي «آبل» سعر «آيفون 8» ذي سعة تخزين 64 غيغابايت أقل من ألف دولار أمريكي، وستكون الأجهزة ذات السعة التخزينية الأعلى بسعر أعلى 100 دولار.

وتشير التسريبات إلى أن أبل ستطلق هاتفها الجديد في 12 من الشهر القادم، وسيكون متاحا في الأسواق للمستخدمين في 22 من الشهر ذاته.

وسيأتي «آيفون 8» الجديد بميزة الشحن اللاسلكي، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها «آبل» هذه الميزة في هواتفها الذكية، إضافة إلى التعرف على المستخدم من الوجه، ومن المقرر أن يشهد حدث الإعلان عن «آيفون 8»، إطلاق أجهزة جديدة من «آبل»، من بينها «آيفون 7S» و«7S بلس»، إضافة إلى تلفزيون 4K، وساعة ذكية جديدة.

وتشير المعلومات إلى أن حفلة إطلاق «آيفون 8» ستكون على مسرح ستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة «آبل»، وهو مقر جديد يقام عليه للمرة الأولى حدث من هذا القبيل.