 حزب صالح يصدر بيان بعد اشتباكات صنعاء.. وهذا ما توعد به | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. صراع الروبوتات أسينسيو ينقذ الريال من السقوط أمام فالنسيا حزب صالح يصدر بيان بعد اشتباكات صنعاء.. وهذا ما توعد به 12 سبتمبر.. آبل تطرح نسختي آيفون 7S و7S بلس شاهد.. رجل يشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإجباره على استئناف التلاوة حملة تبحث الأساليب القانونية للحصول على حقوق الشهداء من إرهاب قطر “مدني الرياض” يحقق مع أحد منسوبيه لتصويره متوفى بحادث.. ويؤكد: ما قام به تصرف فردي المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم على مسجد في كابول العمل تتفاعل مع حالة “يتيمة الطائف”: تمت مباشرة الحالة وزيارتها من قبل “الضمان” جيش فنزويلا يتأهب لمواجهة الهجوم الأمريكي المحتمل بعد تهديد ترامب عبدالله آل ثاني للقطريين: أنهوا مصالحكم في المملكة قبل قفل المنافذ شاهد.. حجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار “هارفي”

حزب صالح يصدر بيان بعد اشتباكات صنعاء.. وهذا ما توعد به

حزب صالح يصدر بيان بعد اشتباكات صنعاء.. وهذا ما توعد به
المناطق - وكالات

أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح، الأحد، بيانا يتهم فيه الحوثيين بافتعال الاشتباكات التي وقعت في صنعاء، وأدت إلى مقتل أحد قياديي الحزب.

ووصف المؤتمر الشعبي حادث مقتل العقيد خالد الرضي القيادي في الحزب، بالاستفزازي والمفتعل من قبل الحوثيين، وطالب الحزب بسرعة التحقيق في مقتل الرضي على يد الحوثيين وإحالة القتلة للقضاء.

وطالب البيان اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث أن “تقوم بالتحقيق في الحادث بمهامها بمهنية وحيادية ورفع نتائج التحقيق في أقرب وقت.. وحيثياتها وتسليم القتلة للقضاء”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>