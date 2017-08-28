حزب صالح يصدر بيان بعد اشتباكات صنعاء.. وهذا ما توعد به

أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح، الأحد، بيانا يتهم فيه الحوثيين بافتعال الاشتباكات التي وقعت في صنعاء، وأدت إلى مقتل أحد قياديي الحزب.

ووصف المؤتمر الشعبي حادث مقتل العقيد خالد الرضي القيادي في الحزب، بالاستفزازي والمفتعل من قبل الحوثيين، وطالب الحزب بسرعة التحقيق في مقتل الرضي على يد الحوثيين وإحالة القتلة للقضاء.

وطالب البيان اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث أن “تقوم بالتحقيق في الحادث بمهامها بمهنية وحيادية ورفع نتائج التحقيق في أقرب وقت.. وحيثياتها وتسليم القتلة للقضاء”.