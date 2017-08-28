 شؤون المسجد الحرام والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تبحثان مسارات الحركة في الحرم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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شؤون المسجد الحرام والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تبحثان مسارات الحركة في الحرم

شؤون المسجد الحرام والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تبحثان مسارات الحركة في الحرم
المناطق _ واس

عقد مستشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون الإدارية مشهور بن محسن المنعمي اليوم اجتماعاً مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد عبدالله بن ناصر الغفيص، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام راجح بن عطية الحارثي وذلك بمقر الرئاسة بالمسجد الحرام.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مسارات الدخول والخروج لقاصدي المسجد الحرام خلال هذا الموسم، والوقوف على الملاحظات وإنهائها، إضافة إلى آلية التعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية لتقديم كل ما يلزم لراحة وسلامة حجاج بيت الله.​

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