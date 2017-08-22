35 ألف ريال رصيداً بنكياً لاستقدام عاملة منزلية لمواطن.. و10 آلاف راتباً شهرياً لاستقدامها للمقيم

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد خمس تأشيرات كحد أقصى مسموح به للسعودي المتزوج ولديه أطفال، وسمحت بثلاث تأشيرات فقط للسعودي المطلق والأرمل ولديه أبناء، وكذللك للسعودي المتزوج وليس لديه أبناء، وللسعودية المطلقة والأرملة ولديها أبناء.

وأتاحت الوزارة -بحسب ما نصَّت ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد- للسعودية والسعودي الأرمل والمطلق وليس لديه أبناء الحصول على تأشيرتين اثنتين؛ وكذلك الأمر بالنسبة للسعودية المتزوجة، والسعودي الأرمل وليس لديه أبناء، والسعودي الأعزب، والسعودية العزباء.

وفيما يخص المقيمين، أوضحت ضوابط تأشيرات العمالة المنزلية أنه يمكن للمقيم المتزوج ولديه أبناء الحصول على تأشيرتين لعمالة منزلية، وهو ما ينطبق كذلك على الأجنبية المتزوجة من مواطن، والأجنبية المتزوجة من أجنبي، والأجنبية الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء سعوديون، أما الأجنبي المتزوج وليس لديه أبناء فمسموح له باستقدام عاملة واحدة.

واشترطت الوزارة ألا يقل راتب السعودي أو السعودية عند استصدار التأشيرة الأولى عن 5 آلاف ريال مع رصيد بنكي 35 ألف ريال، تصل إلى 40 ألفاً راتب ورصيد 500 ألف ريال للتأشيرة الخامسة لمَن يُسمح لهم خمس تأشيرات.

وأشارت إلى أن السعودية العزباء والمتزوجة بدون أبناء اشتُرط عليهن راتب 10 آلاف ورصيد 55 ألفاً للتأشيرة الأولى، وراتب 15 ألفاً ورصيد 100 ألف للتأشيرة الثانية.

كما حددت الوزارة لغر السعوديين راتب لا يقل عن 10 آلاف ريال عند طلب التأشيرة الأولى، وراتب 20 ألفاً عند التاشيرة الثانية، وحددت راتب 5 آلاف للأجنبية أرملة ومطلقة المواطن بجانب رصيد بنكي لا يقل عن 35 ألف ريال عند طلب الحصول على التأشيرة الأولى، وراتب لا يقل عن 8 آلاف ورصيد 80 ألفاً للتأشيرة الثانية.