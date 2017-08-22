أمانة الجوف تستكمل خطتها السنويه لأستقبال هدي الأضاحي

أستكمل المسلخ المركزي التابع لأمانة منطقة الجوف استعداداته لتلبية واستيعاب الاحتياج المتوقع من هدي الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك ١٤٣٨

وذلك بمتابعة وتوجيه من سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبد الله القحطاني .

حيث تم تحديد مسار دخول وخروج لسيارات المواطنين بالتعاون مع مروروشرطة المنطقه

كما أنه جرى تدعيم المسلخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك بـ(15) جزارين للأضاحي الكبيرة (ابل:بقر)، فيما تم تخصيص (30) جزارًا للأضاحي الصغيرة اغنام :ماعزو(5) أطباء بيطريين و(5)مراقبين صحيين .للعمل بالتناوب خلال ايام عيدالأضحى

وتم تأهيل بعض المطابخ لاستقبال الأضاحي بعد توفير شروط متخصصه من ضمنها توفير طبيب بيطري واستيفاء جميع شروط السلامه والصحه العامه مخصصة للاستقبال عبر آلية منظمه وتم تمييزها بستكرات مميزه صادره من الامانه .

مع إمكانية متابعة المواطن مراحل الذبح بشكل دقيق بالمسلخ المركزي عبر حاجز زجاجي يسمح برؤية مراحل الذبح من التذكيه الشرعيه حتى مرحلة التقطيع والتكييس وتم تحديد سعر السلخ وبرسوم ماليه حددت بـ(20) ريالًا للأغنام والماعز، و (200) ريالًا للأبقار، و(250) ريالًا للإبل.

كما انه تم توسعة صالة النحر بنسبه ١٠٠٪ لتتسع لنحر ١٠٠رأس /ساعه من الاغنام دفعه واحده وذلك للوصول لمرحلة نحر ما يزيد عن ٧٠٠ رأس متوقع استقبالها باليوم الاول بالمسلخ المركزي حسب الخطه المعتمده لهذا العام .

ومتوقع استقبالها باليوم الاول بالمسلخ المركزي بهدف التغلب على الازدحام المتوقع هذا لعام على الاغنام ، بالإضافة الى تحديد مسار لدخول وخروج المركبات والاستعانه بالدوريات لتنظيم حركة السيارات الكبيره والصغيره لدخول واستلام المذبوحات.

كما أن المسلخ يعمل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك وهو مجهزًا

بطاقم نظافة وحراسة أمنية تبدأ العمل من فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعة العاشرة مساءً طيلة أيام العيد . كما أهابت أمانة منطقة الجوف بأهمية الكشف الطبي البيطري على المذبوحات و الذبح بالمسلخ المركزي لتفادي انتقال الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وسلخ الذبيحة في بيئه نظيفه وبأيدي متخصصة وفحصها طبياً والتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية وخبره عاليه في جودة اللحوم ونوهت على ضرورة تجنب الذبح بأماكن غير نظيفه وبدون إشراف طبي حفاضاً على الصحه العامه للنظافه المدينه وسلامة اللحوم من التلوث .والابلاغ عن اي تجاوز على رقم طوارئ الأمانة ٩٤٠