 رسميًا.. نقل مباراة الهلال والعين إلى استاد الملك فهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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رسميًا.. نقل مباراة الهلال والعين إلى استاد الملك فهد

رسميًا.. نقل مباراة الهلال والعين إلى استاد الملك فهد
المناطق _الرياض

عدل ‏الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين (28 أغسطس 2017)، مكان لقاء ‫الهلال والعين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليصبح استاد الملك فهد بدلاً من استاد الأمير فيصل بن فهد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمكن من إنهاء مباراته أمام العين الإماراتي في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين (21 أغسطس 2017)، بالتعادل السلبي على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وبهذا التعادل يدخل الهلال لقاء الإياب في الرياض، والذي سيقام يوم الاثنين 11 سبتمبر المقبل لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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