 دراسة: عليك بالأحذية الطبية في هذه الحالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: عليك بالأحذية الطبية في هذه الحالات

دراسة: عليك بالأحذية الطبية في هذه الحالات
المناطق - وكالات

تمنع الأحذية الطبية أيضًا الإصابة بالتهابات المفاصل والعضلات وتحافظ على فقرات العمود الفقري وأن الإصابة لآلام الظهر الشديدة مرتبطة بارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والأحذية الغير مريحة.

من أهم تلك الدراسات العلمية التي أثبتت ذلك، دراسة أمريكية تم إجراؤها داخل كلية بلندن وهي كلية “كينغز كوليدج”. أشار الخبراء والباحثين المتخصصين أن الأحذية الطبية والأحذية الرياضية تساهم بشكل كبير في تخفيف آلام الظهر وآلام المفاصل خاصة في حالة المشي يوميًا وفي حالة الوقوف لمدة طويلة.

أكدت الدراسة أن الأحذية الطبية والأحذية الرياضية تزيد من النشاط العضلي وتقوم بتحسين وضعية الوقوف وتساعد على الاتزان. تعمل على تخفيف آلام أسفل الظهر إلى حد كبير وذلك بعد أن أجرت برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مرة واحدة أسبوعيًا على مدار شهر. شارك في البرنامج مجموعة من الأشخاص ق وصل عددهم ل 115 شخصًا قاموا بارتداء الأحذية الطبية والأحذية ذات النعل المقوس.

تم نشر هذه الدراسة في المجلة الأمريكية “سباين” المتخصصة في أبحاث الظهر والعمود الفقري والتي طلبت من الكلية إجراء هذه الدراسة من الأشخاص الذين يعانون من آلام في أسفل الظهر والمفاصل بارتداء الأحذية الطبية والأحذية ذات النعل المقوس.

بعد عدة جلسات على مدار شهر ثم على مدار ستة أسابيع ثم على مدار سنة من البرنامج التدريبي أثبت الخبراء الأمريكيين أن الشكاوى بدأت تزداد من الأشخاص الذين ارتدوا الأحذية المقوسة بنسبة كبيرة بخلاف الأشخاص الذين شعروا بارتياح شديد من ارتداء الأحذية الطبية. تبين أن الأحذية الرياضية قد منعت الإصابة لآلام أسفل الظهر والركبتين بنسبة 53 في المئة مقابل الأشخاص الذين ارتدوا الأحذية ذات النعول المقوسة بنسبة 31 في المئة.

أكدت دراسة أمريكية أخرى حديثة أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي قد تغير من تكوين العضلات والأوتار الموجودة في منطقة أسفل الظهر والقدمين والساقين. تسبب أيضًا انقباض شديد في ألياف العضلات.

وتساهم الأحذية الطبية المسطحة بنسبة كبيرة في علاج هذه الآلام الناتجة من الظهر وتخفف من الإصابة بتشنجات وشد العضلات. هذا حسب ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلة “علم الأحياء التجريبي” مؤخرًا.

يجب الحرص على ارتداء الأحذية الطبية المسطحة لكل من يعاني من آلام مزمنة وحادة في منطقة أسفل الظهر والركبتين. الابتعاد تمامًا أيضًا عن الأحذية ذات الكعب العالي والأحذية ذات النعل المقوس لتجنب الإصابة بمشاكل عديدة في الظهر والمفاصل والعمود الفقري لكي تخفف من الآلام الشديدة في أسفل الظهر.

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