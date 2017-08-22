 الحشد الشعبي .. سلب ونهب وحرق لممتلكات سكان تلعفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحشد الشعبي .. سلب ونهب وحرق لممتلكات سكان تلعفر

الحشد الشعبي .. سلب ونهب وحرق لممتلكات سكان تلعفر
المناطق - الرياض

فشلت القوات العراقية في منع عناصر ميليشيات الحشد الشعبي من تجاوزات يمارسونها بحق ممتلكات سكان مدينة تلعفر المحررة من تنظيم داعش، وذلك بعيد تحرير المدينة من المتطرفين.

وأشار الضابط، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن قوة من ميليشيات “حشد الحسين” التركمانية هي من تقوم بعمليات انتقامية تتمثل في سلب ونهب وتفجير المنازل في تلعفر وناحية المحلبية (شرق تلعفر).

بدوره، أكد مسؤول محلي في تلعفر أن عناصر تتبع لميليشيات الحشد تقوم بسرقة الممتلكات الحكومية وممتلكات المواطنين في تلعفر والمحلبية المحررتين.

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