 غارات مكثفة للتحالف على تجمعات انقلابيي اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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غارات مكثفة للتحالف على تجمعات انقلابيي اليمن

غارات مكثفة للتحالف على تجمعات انقلابيي اليمن
المناطق - وكالات

كثفت مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية، من غاراتها على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدة جبهات.

وتركز القصف، بمشاركة مروحيات الأباتشي، في جبهة ميدي شمال غرب محافظة #حجة الحدودية، حيث شنت الطائرات أكثر من 20 غارة، بالتزامن مع تقدم وحدات من الجيش الوطني والسيطرة على الأجزاء الشرقية من المدينة.

وشمل القصف الجوي مواقع للانقلابيين في مديرية مجز التابعة لمحافظة صعدة، والعطفين في مديرية كتاف، وفق مصادر عسكرية.

كما قصفت طائرات التحالف تجمعات للميليشيات بمنطقة بني بارق في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وتجددت المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في منطقة يختل شمال مديرية المخاء الساحلية في محافظة تعز.

 

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