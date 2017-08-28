 قرقاش: يجب تجيير الأزمة بين المؤتمر والحوثي في صنعاء لمصلحة اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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قرقاش: يجب تجيير الأزمة بين المؤتمر والحوثي في صنعاء لمصلحة اليمن

قرقاش: يجب تجيير الأزمة بين المؤتمر والحوثي في صنعاء لمصلحة اليمن
المناطق - الرياض

قال الدكتور أنور قرقاش؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير في العلاقة بين المؤتمر والحوثي، المهم تجيير هذا الوضع لمصلحة اليمن ونحو الخروج من أزمة الإنقلاب.

وأضاف، أنه من الواضح أن الحوثي هو العقبة أمام الحل السياسي و المبادرات الإنسانية، المواجهة القادمة في صنعاء قد تقصّر الأزمة أو تطيلها، نسعى للخيار الأول.

وأشار إلى أن أولوية السلام في اليمن والإغاثة الإنسانية في الشمال مرتبطة بالتطورات المتسارعة في صنعاء، إخضاع الحوثي للمؤتمر بمثابة إستمرار للأزمة.

 

 

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