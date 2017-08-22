 فيفا : المنتخب السعودي يستعد لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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فيفا : المنتخب السعودي يستعد لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم

فيفا : المنتخب السعودي يستعد لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم
المناطق - وكالات

عد موقع فيفا مواجهة الغد بالمهمة جدًا للأخضر قائلاً في قراءة خاصة إن المنتخب السعودي يستعد لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 FIFA وذلك عندما يواجه منتخب الإمارات على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لتصفيات آسيا المؤهلة للعرس العالمي.

وأكد الفيفا أنه لا بديل للمنتخب السعودي إلا تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث إذا ما أراد امتلاك حظوظه الكاملة وعدم انتظار نتائج منافسيه في الجولة الأخيرة من التصفيات. حيث سيجعل التفوق على مستضيفه الإماراتي منه أقرب أكثر من أي وقت مضى لكسب إحدى ورقتي الترشح المباشرتين لنهائيات روسيا 2018.

ويملك الأخضر السعودي 16 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف أمام أستراليا الثالثة ومتأخرًا بفارق نقطة واحدة خلف اليابان 17 نقطة متصدرة الترتيب.

ويأتي المنتخب السعودي للمواجهة بعد أن فرط بنقطة التعادل أمام مستضيفه الأسترالي في الجولة الثامنة حين خسر (2-3)، ولكن تعادل اليابان مع العراق (1-1) أبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها خصوصًا مع المواجهة المرتقبة التي تجمع المنافسين المباشرين “اليابان وأستراليا يوم الخميس 31 الشهر الجاري”. بل إن السعودي سيملك الأفضلية من جديد عندما يستضيف اليابان في جدة لحساب الجولة العاشرة والأخيرة يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل.

 

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