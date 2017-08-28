مواطن يصاب بعيار ناري بفخذه بالقريات

تبلغ مركز شرطة الفيصلية التابع لشرطة محافظة القريات الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليلة يوم الأحد الموافق ٥/ ١٢/ ١٤٣٨ هـ عن دخول مواطن بالعقد الثاني من العمر لمستشفى القريات العام نتيجة اصابته بعيار ناري بفخذه وأدخل على أثرها للعناية المشددة بالمستشفى وتعذر استجوابه لسوء حالته الصحية ، وبتكثيف التحريات والبحث وتضييق الخناق قام مطلق النار بتسليم نفسه وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر . وتم رفع الآثار من الموقع وتحريز السلاح المستخدم واشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة، أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس .