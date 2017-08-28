قائد قوات أمن المنشآت يدشن حساب القوات على “تويتر “

دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري الحساب الرسمي لقوات أمن المنشآت على تويتر (@SaudiFsF) في مقر قيادة القوات بمكة المكرمة، بحضور نائب قائد القوات اللواء حميد بن محمد الجحدلي وعدد من القيادات في القطاع.

وأوضح اللواء الجباري أن حساب قوات أمن المنشآت على تويتر سيكون منصة رقمية لها عبر الإعلام الاجتماعي في إطار للجهود التي تقوم بها إدارة العلاقات والإعلام لتعزيز الحضور الإعلامي، ولمد جسور التواصل مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية ولتحقيق المشاركة المجتمعية البناءة لإيصال الرسالة الإعلامية السامية لقوات أمن المنشآت في حماية مقدرات الوطن لتحقيق الأمن .

وأوضح أن مهمة أمن المنشآت في موسم الحج تنعكس على مضامين المحتوى الإعلامي للقطاع لتحقيق النجاح المرجو، بمشاركة القطاعات الأمنية الأخرى لحماية أمن ضيوف الرحمن ولضمان أداء نسكهم بكل يسر وسهوله وللمساهمة الإعلامية في إبراز هذه الجهود الجبارة المنطلقة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مؤكدًا على أهمية التواصل مع الإعلام الإلكتروني بكل وسائله وأشكاله لسهولة إيصال رسالة الأمن ومفهومها وتعزيز التواصل البناء مع شرائح المجتمع المختلفة .

من جانبه أفاد مدير إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الإعلامي الرسمي في قوات أمن المنشآت العقيد خالد بن سعيد الزهراني أن تدشين هذا الحساب يعد امتداد لما يوليه قائد القوة من دعم ومساندة لجميع الأعمال والمهام بقوات أمن المنشآت، عادًا هذه المنصة بداية انطلاق لمنصات أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي.