أمانة الحدود الشمالية تحذر من الذبح خارج المسلخين والمطابخ المرخص لها

أنهت أمانة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة المسالخ استعداداتها لاستقبال المضحين في المسلخين خلال أيام عيد الأضحى المبارك, وفق برامج وخدمات تهدف الى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم أضاحيهم, في الوقت الذي حذرت فيه من الذبح خارج المسلخين والمطابخ المرخص لها، مؤكدة أن أي حالة يتم ضبطها سيتم مخالفتها ومعاقبتها.

وأوضح* الناطق الإعلامي لأمانة الحدود الشمالية** عبدالعزيز بن عبدي العنزي بأن الأمانة استكملت برامجها وخطواتها التنفيذية لتجهيز المسلخين بكامل طاقته الاستيعابية, بالإضافة الى تنظيم عمليات الدخول للمسلخين عبر المسارات والأرقام الخاصة بالذبائح، اضافة الى تهيئه الساحة المجاورة وذلك لاستخدامها كمواقف للسيارات بالإضافة الى توفير عمالة خاصه بالتحميل والتنزيل.

وأضاف بأن الأمانة عملت على زيادة كادر العاملين في المسلخين من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة والتأكد من سلامتهم صحياً بخلوهم من الأمراض المُعدية واخضاع كافة الجزارين والعاملين لبرنامج تدريبي وتأهيلي خاص بسلامة اللحوم مع جوانب العناية الشخصية الخاصة والتأكيد على الالتزام بالأدوات المعقمة والنظيفة والتقيد بالزي المتكامل.

وأهاب العنزي بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الأمانة بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وتفادياً من انتقال الأمراض المعدية, موكدا أن الذبح لدى الجائلين أو الأماكن العامة يعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية كالأتربة ودخان عوادم السيارات،* نتيجة للتخلص غير الآمن لمخلفات الذبح.

وقال أن الجهات الأمنية مثل الشرطة والمرور لها دور كبير في المشاركة وذلك عبر توفير العدد الكافي من رجال الأمن للتنظيم والمحافظة على سير العمل ومنع الذبح العشوائي وتسهيل حركة السير منعا للازدحام، داعياً المواطنين والمقيمين لتقيد بالذبح خلال عيد الاضحى المبارك في المسالخ المعتمدة أو أحد المطابخ المصرح لها بالذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك وضرورة التعاون مع الأمانة بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظاً على الصحة العامة وتفادياً من انتقال الأمراض.

وأكد أن الأمانة لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظا على الصحة العامة، حاثا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر* تويتر الأمانة او عبر طوارئ الأمانة ٩٤٠ والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى