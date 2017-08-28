 الصحة تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصحة تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام أمانة الحدود الشمالية تحذر من الذبح خارج المسلخين والمطابخ المرخص لها قائد قوات أمن المنشآت يدشن حساب القوات على “تويتر “ مواطن يصاب بعيار ناري بفخذه بالقريات الجوازات : 1,723,793 حاجاً قدمو للملكة عبر جميع المنافذ قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد القوات الخاصة المشاركة في الحج ورش عمل وتدريب للمعلمين في أسبوع العودة بتعليم الرياض الانتهاء من أعمال صيانة ونظافة مايزيد على ٩٠ مصلى وجامع ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك في أنحاء متفرقة من مدينة تبوك ومحافظاتها 162 متبرعاً بالدم خـلال سلسلة حملات التبرع بالـدم بصحة نجـران فيتش تخفض تصنيف قطر إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية أمانة نجران تواصل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك أمانة الباحة تستعد لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك

الصحة تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام

الصحة تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام
واس - منى

حثت وزارة الصحة, حجاج بيت الله الحرام على العناية بنظافتهم الشخصية، كغسل اليدين جيداً بالماء والصابون، أو المواد المطهرة الأخرى المخصصة لذلك، خصوصاً بعد السعال، أو العطس، مع المحافظة على النظافة الشخصية، وكذلك استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات خوفاً من انتقال الأمراض التنفسية المعدية.
وشددت على استخدام الكمامات في مواقع الازدحام والتجمعات واستبدالها بانتظام، وتجنب التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس باستخدام المظلة الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان .
ونبهت إلى استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، وعدم مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية التي قد تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المعدية الخطيرة كالتهاب الكبد (ب) و (ج) وغيرها ، والتخلص من الفضلات بوضعها في أكياس مغلفة ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك ، داعية إلى الابتعاد عن المأكولات والمشروبات المكشوفة للوقاية من التسمم الغذائي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>