 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد نقطة فرز الشميسي ومركز الخدمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد نقطة فرز الشميسي ومركز الخدمات الصحة تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام أمانة الحدود الشمالية تحذر من الذبح خارج المسلخين والمطابخ المرخص لها قائد قوات أمن المنشآت يدشن حساب القوات على “تويتر “ مواطن يصاب بعيار ناري بفخذه بالقريات الجوازات : 1,723,793 حاجاً قدمو للملكة عبر جميع المنافذ قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد القوات الخاصة المشاركة في الحج ورش عمل وتدريب للمعلمين في أسبوع العودة بتعليم الرياض الانتهاء من أعمال صيانة ونظافة مايزيد على ٩٠ مصلى وجامع ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك في أنحاء متفرقة من مدينة تبوك ومحافظاتها 162 متبرعاً بالدم خـلال سلسلة حملات التبرع بالـدم بصحة نجـران فيتش تخفض تصنيف قطر إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية أمانة نجران تواصل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد نقطة فرز الشميسي ومركز الخدمات

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد نقطة فرز الشميسي ومركز الخدمات
واس - منى

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, نقطة فرز الشميسي، واطلع سموه على الإجراءات الأمنية المطبقة وآليات ضبط المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم من الدخول، كما تفقد مركز الخدمات بالشميسي.
وفي المحطة الأولى, وقف الأمير عبدالله بن بندر على سير العمل في مركز الخدمات بالشميسي, واستمع سموه إلى شرح عن آلية تبصيم المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم، كذلك طريقة فرز الحافلات، كما تجول في مرافق المركز التي تضم عدة قطاعات أمنية تعمل في مبانٍ مكونة من 480 غرفة، تتسع لأكثر من 10 آلاف شخص، وصالات مخصصة للأحداث والنساء مزودة بمرافق خدمية، إضافة إلى ثلاث لجان رئيسة في مركز الخدمات العامة تتولى مهام الإشراف والأمور الفنية والإدارية ويشترك في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، كما يحوي المركز مستشفى بسعة 50 سريراً إضافة لحدائق عامة ومساجد.
ثم تفقد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة, نقطة فرز مركز الشميسي المؤدي إلى مكة المكرمة من الناحية الغربية، واستمع سموه إلى شرح عن أعمال المركز ، حيث تم تخصيص 7 مسارات لتنظيم وفرز المركبات وتعد أكبر نقطة فرز تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتنفذها 3 ورديات مجهّزة بدوريات ولوحات إرشادية للسلامة وضباط وأفراد بمشاركة عدد من القطاعات مثل الدفاع المدني وهيئة الإحصاء ، والهلال الأحمر.
ويستقبل المركز 80 ألف مركبة في اليوم الواحد، وقد اتحذت قوة أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، وقوة المهام والتدخل السريع، التدابير الأمنية لمنع دخول المخالفين ممن لا يحملون تصاريح نظامية لأداء مناسك الحج لهذا العام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>