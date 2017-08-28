أعضاء المجلس البلدي يزورون مسلخ الأمانة بمدينة ابها

قام أعضاء لجنة الخدمات بالمجلس البلدي لامانة منطقة عسير يرافقهم بعض أعضاء المجلس ومدير عام الرقابه الصحيه بالأمانه الدكتور جابر حمزه وعدد من موظفي الرقابه الصحيه بجوله تفقدية على سوق ومسلخ المواشي للتأكد من الاستعداد لاستقبال الأضاحي وقد تبين لوفد المجلس ان الاستعدادات للعيد جاريه والتنظيم جيد والحضائر منظمه بشكل مناسب كذلك موقع بيع المواشي منظم ومناسب والموقع يحتاج زيادة المراقبين وتواجدهم باستمرار بالاضافه الى تأمين حاويات للنفايات؛ فيما رأى الأعضاء أن التنظيم المروري لمداخل ومخارج السوق جيد؛ واقترحوا وجود حراسات أمنية من قبل الأمانة داخل المسلخ يوم العيد إضافة للتنسيق مع الشرطه للتواجد الأمني خارج المسلخ..