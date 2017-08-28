 الدفاع المدني يستحدث أنظمة إلكترونية للإبلاغ والاستدلال على المواقع بالحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يستحدث أنظمة إلكترونية للإبلاغ والاستدلال على المواقع بالحج

الدفاع المدني يستحدث أنظمة إلكترونية للإبلاغ والاستدلال على المواقع بالحج
واس - منى

استحدثت المديرية العامة للدفاع المدني العام الحالي، أنظمة للإبلاغ وخريطة إلكترونية للاستدلال على المنشآت ومقرات الجهات المشاركة في الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة .
وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في المديرية العامة للدفاع المدني العقيد الدكتور مهندس يحيى الغامدي، أن الخريطة تسهم في ربط جميع مواقع الدفاع المدني بالمشاعر بخدمات تقنية المعلومات.
وبين أن موسم حج هذا العام شهد إصدار نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات إنقاذ الحجاج في المشاعر، ونظام إلكتروني آخر لتسجيل معلومات المصابين من الحجاج تشمل الجنسية والعمر وخلافهما، إضافة لنظام خاص بجميع البلاغات في المملكة يتم تحديثه كل 60 ثانية.
وأفاد العقيد الغامدي أن الدفاع المدني، ممثلاً بإدارة تقنية المعلومات خصص كذلك نظاماً إلكترونياً موسع للمتطوعين في الحج، ونظاماً لإرسال رسائل نصية تحوي روابط تمكن أفراد الدفاع المدني من الوصول إلى أي نقطة في المشاعر بكل سهولة ، إضافة إلى متابعة إلكترونية للطاقات البشرية وآليات التابعة للدفاع المدني.

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