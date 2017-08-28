وزارة البلديات توزع 40 ألف حاوية وتجهز 130 مخزن أرضي تستوعب 12 ألف طن لأعمال النظافة بالمشاعر المقدسة

وزعت وزارة الشؤون البليدة والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة 40 ألف حاوية في المشاعر المقدسة، يتم تفريغها أثناء وبعد الحج، وذلك إيذاناّ ببدء خطة الوزارة التشغيلية في أعمال النظافة العامة والتخلص من النفايات في المشاعر المقدسة لتهيئة الأجواء الصحية المناسبة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

وسخرّت الوزارة أكثر من 13 ألف من العمالة بين مكة والمشاعر ومع المشرفين والسائقين و800 معدة ، حيث روعي توزيع العمالة والمعدات على مختلف أنواعها وفي كل المناطق التي تحتاج سواء كانت بنسبة قليلة أو كبيرة يتم التعامل معها حسب الكميات التي تنتج من خلال تلك المناطق

وهيأت الوزارة بنية تحتية في المشاعر المقدسة لتخزين النفايات في أوقات الذروة سواء في يوم التروية أو الثلاث الأيام الأخيرة لصعوبة الحركة في المشاعر حيث تم تجهيز أكثر من 100 صندوق ضاغط فوق الأرض و130 مخزن أرضي تحت الأرض تستوعب ما يقارب 12 ألف طن إضافة إلى 7 محطات انتقالية يتم الاستفادة منها في الحج لتقليل مسافة الرحلة كبديل عن الذهاب للمرمى الذي يبعد 40 كيلو متراً عن المشعر، يتم وضعها في هذه المحطات الانتقالية القريبة من المشاعر في المعيصم والعزيزية ومزدلفة وعرفة وثلاث محطات أخرى انتقالية في مكة المكرمة وتنقل من المحطات الانتقالية في حاويات كبيرة للمرمى، مما عزز من الاستفادة من هذه المعدات الـ800 داخل المشاعر وبمسافة أقصر،

كما جهزت الوزارة 9 محطات انتقالية متنقلة عبارة عن تريلا تكبيرة يتم ايقافها في الساحات الواسعة والتي يتواجد فيها عدد كبير من النفايات في المشاعر ويتم تعبئتها ونقلها بعد ذلك للمرمى .

وقد تضمنت خطة الوزارة تقسيم منطقة المشاعر المقدسة إلى 27 منطقة يعمل بكل منطقة مركز خدمات بلدية يقوم بكافة مهام ومسؤوليات البلدية الفرعية، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الساعة لإنجاز مهامها بما فيها النظافة العامة والإصحاح البيئي، وذلك من خلال الجولات الميدانية التفتيشية.